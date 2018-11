Ravivihje: Toto76 Turku 24.11.2018

Suosikki: Menestys on kiertänyt kovaluokkaista 7 Workout Wonderia syksyn kilpailuissa ruunaustauon jälkeen. Se spurttasi lujaa maaliin lokakuun Vermon juoksuissaan, mutta oli viimeksi Käpylä GP:ssä ponneton pommiin menneen startin jälkeen hänniltä. Tavallista pidempi matka ja märkä keli olivat lähetystavan lisäksi ehkä jenkkiä vastaan. Jos uuden kuskin rattailleen saava Workout Wonder on oma itsensä, se pystyy ilman muuta selättämään kaikki vastustajansa vajaassa lähdössä.

Haastajat: 1 Seabiscuit ei ole päässyt pitkään aikaan mielipaikalleen keulaan, mutta nyt sillä on siihen selkeä mahdollisuus ykkösradalta. Asiallisia juoksuja koko syksyn tehneellä ikäruunalla ajettiin keskiviikon välistartissa nätisti takarivistä ja se tuli hyvän näköisenä voimissaan maalin, kun pääsi myöhään vapaaksi sisäradalta. Turussa Seabiscuitilla kokeillaan huippupaikalta luultavasti keulajuoksua, jolla se on parhaimmillaan.

3 Grant Boko on huikeassa kunnossa, mutta alkulaukat ovat sotkeneet sen juoksuja. Toissa kerralla ruuna pysyi pienemmissä ympyröissä varovaisella startilla askelillaan ja kiskaisi 4. ulkoa kilometrin kirillään ylivoimavoittoon. Viime kierroksella hevonen kulki hurjasti pahan laukan jälkeen ja ehti viidenneksi. Mikäli Grant Bokon tietäisi varmuudella ravaavan koko matkan, sen voisi nostaa jopa suosikiksi.

Kotiradan sisupussin 5 Shadow Of Brisbanen debyyttiä ykköstasolla on mielenkiintoista seurata. Ruuna ehti viimeksi kakkossarjan hyvätasoisessa mailin kisassa terävällä loppuriuhtaisullaan kalkkiviivoilla ykköseksi, mutta kultadivisioonassa saman tempun uusiminen vaatii vielä enemmän ponnisteluita, vaikka täysi matka on hevoselle sopivampi.

2 Top Of The World on ailahtelevaisuutensa ja kenkäpakon takia hiukan vaikea veikattava. Ruuna oli kolme kilpailua sitten jättihyvä Vermossa, missä se kiri ilman kenkiä ja jenkkikärryillä ykköseksi. Seuraavaksi se oli täysin saamaton normikärryillä, mutta lopetti taas viimeksi Käpylä GP:ssä mielivarusteillaan pirteästi, kun pääsi pussista.

Yllättäjä: 6 Big Headache spurttasi viikko sitten nousukuntoa uhkuen neljänneksi. Voitto on ruunalla varmasti kiven alla huippulähdössä, mutta sen otteita kannattaa joka tapauksessa seurata.

Pelijakauma: Shadow Of Brisbanen ei kuulu millään olla suosikki tällaisessa huippulähdössä. Workout Wonder on alipelatuin.

Juoksunkulku: Kolmelta sisimmältä radalta avataan harja hulmuten. Seabiscuit pitää ykkösradalta keulat ja saanee ainakin alussa painetta Grant Bokolta.