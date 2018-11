Ravivihje: Toto5 Forssa 23.11.2018

Suosikki: 4 Miss Maverick on todella hyvä hevonen sarjoihinsa, mutta syksy on jättänyt runsaasti kysymysmerkkejä ilmaan. Tamma on ottanut outoja laukkoja lähes säännöllisesti ja siihen on hyvin vaikea luottaa sopivassa seurassakaan. Valmentajan mukaan hevosta on huollettu ja hierottu tauon aikana, mutta mitään yksittäistä selitystä laukkailuun ei ole löydetty. Toimiessaan tamma tuskin saa tässä vastusta, mutta kuten todettua laukkakaan ei saa mitenkään yllättää.

Haastaja: 2 Sahara Hot Mama oli Villinmiehen Tammakilvan -finaalissa ja putosi Kasvattajakruunun vastaavasta vain niukasti, joten sillä on tähän sarjaan ihan riittävästi näyttöjä. Paikkakin suosii, vaikkei tamma ole alussa mikään raketti.

Yllättäjät: 5 Sapphira aloitti elokuussa komeasti uudelta valmentajalta ja voitti heti kolmesti putkeen. Sen jälkeen on ollut pieniä ongelmia, eikä tamma ole päässyt samalle tasolle. 5-vuotias on edelleen kysymysmerkki, mutta elokuun tasollaan se pystyisi ehdottomasti voittamaankin. 1 Like Fatal Love kerää nopeudellaan kärkisijoja, mutta lopussa saisi olla hieman enemmän taistelutahtoa voittamista ajatellen. Nappipaikalta tamman pitäisi olla tässä kuitenkin kärkipäässä.

Pelijakauma: Miss Maverickin peliosuudessa on kovasti nousun varaa, muttei se tietysti ole kovin mieluisa varma, kun laukka voi tulla missä ja milloin vain. Sapphira on muista selvästi kiinnostavin.

Juoksunkulku: Like Fatal Love pystyy puolustamaan johtopaikan ja siitä luultavasti ajetaan, ellei suosikki ehdi nopeasti rinnalle.