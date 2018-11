Ravivihje: Toto5 Oulu 22.11.2018

Suosikki: 3 Callela Leonard nousee selväksi suosikiksi Antti Ojanperän kaksikon jäätyä pois. Ruuna oli tosi hyvä viimeksi Rovaniemellä tätä tasokkaammassa avoimessa lähdössä Everest de Ginaita, Regent Zetiä ja kumppaneita vastaan. Se juoksi 4. ulkona ja sai kirissä hyvää selkää maalisuoran alkuun asti. Loppusuoraa Callela Leonard pinkoi selvästi parhaiten ja se kulki koko 700 metrin kirinsä hienosti 10,9-kyytiä. Sanomattakin on selvää, että samanlainen suoritus tuo taas kärkisijan.

Haastajat ja yllättäjät: 1 All In olisi lokakuisessa kunnossaan yllätysvalmis huippupaikalta. 4.10. Oulussa se avasi lujaa keulaan ja kesti 10,0-avauksen kunnialla. Toissa kerralla sisäradalta All In avasi myös hyvin, mutta Listas Rafiki oli vielä nopeampi ja ruuna matkasi johtavan takana, mistä nousi kiriin viimeisellä takasuoralla puristi hyvin perille. Viimeksi rajussa sakissa mm. Stormyskyta ja Next Directionia vastaan veteraani ei ymmärrettävästi piisannut 5. sisältä. Ruunana radoille palaava 5 Good Dynamite heittäisi hyvänä päivänään keulasta tiukan haasteen suosikille, mutta vire on arvoitus tauolta. 4 Titane Nordique oli viime kilpailussaan asiallinen 3. ulkoa 800 metrin kirillä, mutta starttaa nyt poisjäänti alla. 12 Baretta Boko aloitti viimeksi johtavan rinnalta ja painui 13-vauhtisen avauksen päätteeksi keulaan, mistä hävisi Callela Leonardille 15 metriä. Näistä asemista revanssi on erittäin tiukassa. Tämän syksyn kaksi voittoaan Baretta Boko otti keulasta.

Juoksunkulku: All In aloittaa keulassa, jos kiihtyy myös kengillä kuten lokakuun starteissaan. Good Dynamite avaa myös reippaasti, mutta saattaa olla tauolta liikkeellä selkäjuoksutaktiikalla.

Pelijakauma: Callela Leonard (63%) on hieman liian suuri suosikki. Aliarvostetut All In (5%) ja Good Dynamite (5%) otetaan potintekijöiksi porukkalapulle. Baretta Boko (13%) on yllättävän paljon pelattu surkeista lähtöasemista.