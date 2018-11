Ravivihjeet

Ravivihje: Kaviovakio Vermo 21.11.2018

Avauskohteen pitäisi olla tukossa kärkipaikoilla juoksevilla Sunbeamilla ja Al E.Gador ZetilläLessons In Love on kolmikon kyvykkäin menijä, mutta koska sen esitykset heittelevät kovasti, kohde on viisainta lyödä tukkoon.Liisan Tulilintu kulki syyskuussa niin hurjasti vastaavassa lähdössä, että se pystyisi samassa vireessä lyömään kapuloita kivikovan tammakaksikon rattaisiin.Kolmen nuoren lahjakkuuden kohtaamisessa juoksunkulku on varmasti ratkaisevassa roolissa. Bosse Nice saa niistä suoraviivaisimman reissun luultavasti keulassa ja on illan luottohevosemme kaikissa pelimuodoissa.Laukka tai voitto lienee Raindance Maggien lopputulos. Viimeksi sooloillut hevonen poimitaan riskillä tukipilariksi.Koska suursuosikki Bret Bokon esitykset ovat ailahdelleet syksyllä, sen varmistaminen voi johtaa kunnon voitto-osuuteen.Hirmuvireeseen äitynyt Onnetööri on laukatta vaikeasti pideltävissä, mutta tuskinpa aiemmin kovin herkästi hyppinyt ruuna on vielä ravikoneeksi muuttunut. Sen varmistaminen on siten paikallaan.Valentin Ladaylla on poisjääntien jälkeen viime kilpailunsa tavoin mahdollisuus päästä dominoimaan juoksua keulaan. Välillä pimennossa ollut Conny Sisu antoi puolestaan viime startissaan viitteitä uudesta tulemisestaan. Kokeillaan kustannussyistä ensin mainittua varmana.1: 1X2: 1X23: 1X24: 15: X6: 1X27: 1X28: X162 riviä x panos 0,10 euroa = pelin hinta 16,20 euroaKaviovakio ratkeaa Vermon ravien lähdöissä 2–9. Peliaika päättyy klo 18.28.