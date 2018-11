Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 21.11.2018

Suosikki: 5 Norton Commander prässäsi viimeksi hurjassa 05,6-avauksessa väkisin keulaan ja loppu oli ymmärrettävästi 4-vuotiaalle jo liikaa. Solvallassa ori taipui johtavan rinnalta. Conrad Lugauer on vahvasti revanssihengellä liikkeellä ja kotiradan valjakolla onkin hyvä tilaisuus palata voittokantaan. Suurena suosikkina se kuitenkin varmistetaan, sillä on epäselvää, miten hevonen on viimekertaisen ”tyhjennysharjoituksen” ottanut. Aina vaikutus ei ole pelkästään positiivinen.



Haastajat ja yllättäjät: Monille vähän pelatuille on tarjolla suotuisaa reissua. 2 Tom n'Jerrydiamant voitti Gelsenkirchenissä niukasti johtavan takaa ja oli Berliinissä samalta paikalta toinen. Saksalaisvieras avaa hyvin ja olisi suosikin selästä mielenkiintoinen. 4 Hierro Boko pakitteli viimeksi kolmannelta radalta hännille ja tuli lopun ihan juosten, vaikka sijoitus jäikin vaisuksi. Eskilstunan ykkönen tuli helposti johtavan takaa. Wim Paalin tällä kertaa ajama 4-vuotias pääsee reippaasti matkaan ja siltäkin irtoaa suojajuoksulla tehokas kiri. 10 Galvani Boko punnersi viime kerralla 2. ulkoa asiallisesti perille, mutta ehkä ruunassa voisi olla resursseja vielä nähtyä parempaankin. Jos kärjessä sorrutaan liialliseen vauhdinpitoon, voi hollantilainen ohittaa lopussa monet. 9 Com Milton hallitsi viimeksi tapahtumia keulapaikalta, mutta ei takarivin paikkakaan sille mikään maailmanloppu ole. Peliosuus on kuitenkin voitto olla turhan korkea, eikä ruuna mahdu mukaan. 1 Global Tenderness viihtyy sisäradalla, mutta muut kärkipään sijoitukset kuin voitto lienevät tammalle todennäköisempiä. Viimeksi se pinnisteli 2. sisältä ykköseksi, mutta on ollut sen jälkeen kerran poissa. Christoffer Erikssonin kaksikko 6 Dornoch Am – 8 Invincible H.C. tuntuisi voiton suhteen olevan lähtiessä hieman turhan ulkona. 3 Höwings Venus otti viimeksi johtavan rinnalta hallitun voiton, mutta vastus on nyt aivan eri luokkaa. 7 Infinituksen ominaisuudet sopivat paremmin pidemmille matkoille ja tässä sillä haetaan lähinnä vauhtia kroppaan.



Juoksunkulku: Sisäradoilta avataan hyvin, mutta Norton Commander painunee kuitenkin lopulta kärkeen.



Pelijakauma: Norton Commander (68%) on ansaitusti suosikki, mutta prosentit ovat yläkantissa. Valmentajan ”voiton lupaukset” saattavat niitä vielä kasvattaakin. Tom n'Jerrydiamant (3%) on oikein maistuva tapaus prosenttienkin valossa, myös Hierro Boko (3%) on alipelattu. Com Milton (13%) on saanut takarivistä liikaa kannatusta.



Ranking: A) 5 B) 2, 4, 10, 9, 1, 6, 8, 3, 7 C) 12, 11 D) -