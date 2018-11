Ravivihje: Toto65 Vermo 21.11.2018

Suosikki: Vermossa nähdään myös lämminveristen huippuvauhtia kultadivisioonakarsinnassa. 6 Bret Boko on suosikki, muttei varmamme, koska se on ailahdellut jonkin verran syksyllä. Viimeksi ikinuori sotaratsu sai 5. ulkoa mukavasti vetoapua ja kurotti loppumetreillä kolmanneksi. Sen esitys oli kyllä taas parempi kuin kahdella edellisellä kerralla. Jos ruuna pääsee suuremmin revittämättä mielipaikalleen keulaan, siitä on normaalisti vaikea tulla ohitse.

Haastajat: Käpylä GP:ssä takamatkalta hienosti kolmanneksi noussut 8 Star Martini olisi voinut olla hyvältä lähtöpaikalta jopa suosikki, mutta ulkorata pudottaa sen auttamatta haastajaksi. Ruuna on tehnyt koko kauden hyviä juoksuja, vaikka siltä puuttuvatkin voitot aivan huippulähdöistä. Se venyi kesällä muun muassa Suur-Hollola -ajossa seitsemänneksi.

7 Fire To The Rain kärsii myös lähtöpaikastaan. Ruuna on hyvä avaaja, muttei niin nopea, että se saisi ilman tuuria loistoasemat näin ulkoa. Se on saavuttanut tauon jälkeen ok-esityksillä maksimisijat 2. sisältä voittajia mitenkään uhkaamatta.

Yllättäjät: 2 Stricker on lähdön mielenkiintoisimpia pelihevosia, koska se pääsee vihdoin lähtemään kunnon paikalta. Hevonen kiri toissa kerralla vauhdikkaassa lopetuksessa kovien hevosten takana viidenneksi ja sinnitteli viimeksi kuolemanpaikalta selvästi sijoitustaan paremmin. Mikäli ruuna onnistuisi pääsemään alkumatkalla 1 Asanten ohi sisäradalle, sen osakkeet nousisivat entisestään.

10 Seabiscuit oli oikein hyvä lokakuun juoksuissaan. Se teki viimeksi Lahdessa kirivaiheessa vetotyöt 3. radan letkan kärjessä Bret Bokon edessä ja sinnitteli tasaisesti viidenneksi. Ruuna pystyy parempaankin ja on kärkitaistossa, ellei tempo mene kävelyksi. Kannattaa kuitenkin huomioida, että sillä on arvokkaampi lähtö edessä jo lauantaina Turun T76-raveissa.

Raviongelmiensa kanssa painineesta 4 Your So Vainista oli viime kilpailuun jonkinlaisia odotuksia, mutta sen esitystä ei päässyt vieläkään kehumaan. Ori kiersi etusuoralla toisen radan vetojuhdan paikalle, mistä hiipui päätöspuolikkaalla hännille.

Pelijakauma: Bret Boko on liian suuri suosikki ja kaikki kovimmat vastustajat ovat sen varjolla aliarvostettuja. Seabiscuit on alipelatuin.

Juoksunkulku: Radoilta 1, 2 ja 6 avataan hyvin. Bret Boko johtaa joukkoa.