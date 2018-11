Ravivihje: Toto5 Teivo 20.11.2018

Suosikki: 14 Ellin Sisu palasi lupaavasti pitkältä tauolta Joensuussa kuukausi takaperin. Se laukkasi 1. kaarteessa, mutta keikkui silti keulassa jo kirikierroksen käynnistyessä ja voitti pystyyn. Samanlaisena superlahjakkuus menestyy taas, mutta vaikuttaa että orilla ajetaan näitä tavallisia lähtöjä takamatkalta myös rutiinia kartuttaen, minkä vuoksi taktiikka voi olla maltillinen. Sen vuoksi emme näe Ellin Sisussa varma-ainesta rivin pelatuimpana hevosena.

Haastajat: 10 Hullumies on tehnyt pitkin syksyä kovia juoksuja Välähdystä ja kumppaneita vastaan. Nyt sopivammassa lähdössä sillä on sauma palata voittokantaan. Orilla on raju pätkänopeus tähän sakkiin ja jos se saa säästää paukut riittävän lähelle maalia, kärkisija ei yllättäisi millään lailla. Viimeksi Kouvolassa Välähdyksen voittamassa valiodivarin finaalissa Hullumies hyökkäsi 4. ulkoa 700 metriä ennen maalia ja kiri tapansa mukaan hetken lujaa, mutta menetti asemiaan loppusuoralla. Toissa kerralla Teivossa ori haki keulat 1. kaarteessa ja piti 22-lopetuksessa takanaan muut paitsi ylivoimaisen Vieskerin Virvan. 8 Josveisin pitäisi olla nousussa talvea kohden. Viimeksi Rovaniemellä tätä helpommassa lähdössä ruuna tyytyi kirimään 2. ulkoa viimeiset 700 metriä tasaisesti 26,4-kyytiä. Sen perusteella huippuvireeseen on vielä matkaa.



Yllättäjät: 9 A.T. Visku on tehnyt hyvän kauden, vaikka voittosaldo on vielä avaamatta. Kruununa saldossa loistaa PM-ajon kolmonen. Viime juoksujen perusteella ori on edelleen kunnossa. Viimeksi Vermossa se kulki 4. ulkoa viimeiset 600 metriä vahvasti 22,2-kyytiä, vaikka ei saanut edes kunnolla kiritilaa. Ori tuli maaliin rinta rinnan paremman juoksun sisäradalla saaneen 11 Topperin kanssa. 5 Suvi Kevätön muistetaan avoimen T76-tammalähdön kirivoitosta loppukesältä. Viimeksi se ei loistanut kesken kirin tulleen laukan jälkeenkään, mutta voi olla nyt taas parempi. 2 Virin Eko on väläytellyt hyvää virettä pitkin syksyä. Viimeksi se otti pahan lähtölaukan, mutta kulki sitten kuvien ulkopuolella oikein vahvasti, joten kunto pitää. Kirikykyinen 13 Koivikon Kalle hävisi viimeksi Hullumiehelle selvästi, mutta olisi ollut paljon lähempänä maalissa, jos olisi päässyt pussista aikaisemmin kuin vasta 100 metriä ennen maalia. 3 Sopun Haaste oli kesällä mainiossa vireessä, mutta starttaa nyt melko matalalla profiililla sairaustauolta.

Juoksunkulku: 4 Kupori johtanee alun, mutta sille kelpaa pitkältä tauolta selkäjuoksu. Hullumies on niin nopea, että voi hakea taas takamatkalta nopeasti keulat.



Pelijakauma: Ellin Sisu (43%) on hieman liian luotettu takamatkan takarivistä. Parhaat merkit löytyvät yllättäjäkategoriasta A.T. Viskun (4%) johdolla.