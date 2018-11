Ravivihje: Toto65 Magic Monday 19.11.2018

Suosikki: 6 Keep Calm täräytti Kuopiossa etusuoralla vauhdilla johtavan rinnalle ja prässäsi keulahevosta. Kova välispurtti näkyi loppusijoituksessa, mutta esitys oli joka tapauksessa positiivinen. Oulussa ruuna lähti etusuoralla selkään kolmannelle radalle ja heitti viimeisellä takasuoralla neljännelle. Keep Calm täräytti hetkessä johtopaikalle ja katosi vastustamattomasti ykköseksi. Keep Calm kohtaa hyviä vastustajia, mutta viime starttien kaltaisilla esityksillä ruunalta on jälleen odotettava isoa panosta voiton suhteen. Pienillä numeroilla starttaa hyviä avaajia, jotka saattavat järjestää vauhtia alkumatkalle. Se suosisi loppua vahvasti tulevaa Keep Calmia.

Haastajat: 1 Vie de Dream aloitti toissa kerralla toisen radan veturina. Ruuna sai etusuoralla selän eteensä Keep Calmista ja lopetti tämän takaa hyvin hopealle. Voiton vei Pam Hallover. Viimeksi ruuna juoksi 3. sisällä, mistä esitys oli hyvä, mutta Pam Hallover jäi jälleen edelle. Kunto on hyvä, ja tällä kertaa Vie de Dream saattaa päästä johtopaikalle. Hyvä juoksu on joka tapauksessa tiedossa. 2 M.T.Kopitar on vahva menijä, joka ei jätä hommaa kesken. Porissa väkevästi 5. ulkoa kirinyt ruuna juoksi viimeksi johtavan rinnalla, mistä hevonen on tehnyt kenties parhaat juoksunsa.

Yllättäjät: 4 Jimmy Raylla on rutiinia kovista lähdöistä. Porissa ruuna avasi keulaan ja luovutti ensimmäisellä takasuoralla paikan pois juosten lopulta 2. sisällä, mistä hevonen lopetti mukavasti. Kouvolassa kuusivuotias jäi sisäradalle pussiin. Jimmy Ray pääseee reippaasti matkaan auton perästä. 5 Quite Special teki viimeksi uran parhaan esityksensä 2. ulkoa nousten väkisin ohi Crossfire Bonfiren. Rima nousee edelleen. 7 Cutthecrap aloitti Teivossa positiivisella suorituksella 3. sisältä. Ruuna tuli kolmen kilometrin matkalla riskisti perille. 10 Pegasos Bolt nousi Porissa 2. ulkoa hopealle lähdössä, missä 8 Gunvald teki positiivisen juoksun toiselta ilman vetoapua. Seinäjoella 2. sisälle pussiin juuttunut 11 Basswood Grove, kyseisessä lähdössä keulasta voiton vienyt 12 Don Pescador sekä Teivossa reippaan avauksen jälkeen laukannut 3 Anni Sue tulevat seuraavina ennen viime sijoituksiaan kyvykkäämpää 9 Rocknroll Kronosia.

Pelijakauma: Jokaisella osallistujalla on aito mahdollisuus voittaa lähtö. Alipelattu suosikkimme Keep Calm (24%) jätetään peliteknisesti varmaksi koska varmistuksia joutuisi ottamaan lapulle erittäin laajasti.

Juoksunkulku: Vie de Dream, Anni Sue ja Jimmy Ray täräyttävät terävästi matkaan ja myös Cutthecrap saattaa heittää oman lusikkansa soppaan. Avaus on reipas, ja Vie de Dream tai Jimmy Ray nähdään lopulta johtopaikalla.