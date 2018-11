Ravivihje: Toto5 Kuopio 18.11.2018

Suosikki: 5 Varsova on tasaisen kohteen ykkösmerkki. Tamma lähti Kaustisella maltillisesti matkaan ja juoksi lopulta 2. ulkona. Kuusivuotias jäi toiseksi viimeisessä kaarteessa toiselle ilman vetoapua ja puristi mukavasti neljänneksi. Edessä sisäradalla matkanneet veivät kärkisijat. Varsova kohtaa sopivan vastuksen, missä sitä kuuluu odottaa korkealle.

Haastajat: 2 Ruhvanan Urho matkasi Oulussa 3./4. sisällä. Ruuna löysi kiritilaa 500 metriä ennen maalia ja lopetti terävästi kakkoseksi. Ruhvanan Urho ei ole rakettiavaaja, mutta se pääsee ykkösradalta hyviin asemiin, kun eturivissä on nippu tasaisia starttaajia. 3 Suvilei on hyvä menijä sarjoihinsa. Tamma on vauhtikestävä kilpailija, joka pystyy johtavan rinnaltakin paljoon. 4 Viehko Venla nousi viimeksi sisäradalta toisen radan veturiksi 900 metriä ennen maalia ja kesti hyvin kakkoseksi. Nopea 7 Eliten on kyvykäs menijä, mutta paussin takia se on haastajan roolissa. 6 Lorutyttö tsemppasi Kuopiossa rehdisti perille johtavan rinnalta ja torstaina tamma laukkasi loppukurvissa vahvasta noususta. Tamma suorittaa usein hyvin, mutta voittaa harvoin.

Pelijakauma: Oikein vedetty.

Juoksunkulku: Eliten on eturivin nopein avaaja ja katsoo keulat. Lorutyttö tai Suvilei juoksee johtavan rinnalla.