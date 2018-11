Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Jyväskylä 17.11.2018

Ravivihje: Pitkäveto Jyväskylä 17.11.2018

17.11. 12:42

pitkäveto Pelisuositukseen ei yllä yksikään kohde.

Pitkävetokertoimet ovat Jyväskylän raveissa niin hyvin kohdillaan, että pelattavaa on hyvin nuivasti.



Kaksi lievää ylikerrointa löytyy vasta listan päätöskohteesta, mutta koska siinä starttaava suosikki Willow Pride on IS Ravien Toto76-varma, pelisuositusta ei tänä lauantaina anneta lainkaan.



Mikäli ei usko Willow Priden voittoon, ykköshaastaja Rose’s Tara ja muu voittaja -vaihtoehto ovat pelikelpoisia kertoimilla 5,70 ja 5,30. Niiden rajakertoimet ovat 5,56 ja 5,00.



Veikkaus sulkee Jyväskylän ravien pitkävetokohteet klo 14.30.