Ravivihje: Toto75 Bjerke 17.11.2018

Suosikki: 3 Velvatter on aloittanut Norjassa oikein mainioilla suorituksilla ja kierrosta pidemmällä matkallakin Frode Hamren 3-vuotias on tiukasti voitossa kiinni. Avauskisassa Foruksessa se kiri 3. ulkoa voittajaksi 11-lopetuksella. Viimeksi tamma eteni takaa voimalla johtavan rinnalle puolimatkassa, keulaan loppukaarteessa ja jatkoi varmaan voittoon. Se pystynee avaamaankin varsin hyvin. 2600 metriä on tietysti jenkille outo matka, mutta nähdyn perusteella se tuskin tuottaa ongelmia jaksavan oloiselle tammalle. Viime kisan jälkeen sillä on tähdätty tähän ja maltillisesti pelattuna kokeillaan sitä tasaisen lähdön varmana.



Haastajat ja yllättäjät: 5 Tokarev on siirtynyt suosikin tavoin vastikään Eurooppaan ja aloitti Örebrossa helpolla voitolla. Ulf Ohlssonin ajokki eteni 4. ulkoa viimeisellä takasuoralla 2. ulos ja ohitti maalisuoralla edellä juosseet vaivatta. Viimeiset 700 metriä olivat sen osalta 12,5-vauhtiset. Vastus on nyt tasokkaampi, mutta parantaessaan kärkeen on tässäkin saumoja. 2 Worrywart on laukannut kahdessa viime startissa heti alussa, mutta osoitti hyviä otteita aiemmin. Syyskuun voitto tuli johtavan rinnalta, lokakuun keulasta. Ruunalla on otettava alku nyt tarkasti, mutta matka on plussaa. 6 Stand By Ken on tehnyt hyvää jälkeä ja ratkaisi viimeksi vaivatta 2. sisältä lopussa. Ruuna on kuitenkin vielä vähän varsamainen tapaus, joten ulkona oleva lähtöpaikka ja ajovitsan puute voivat olla sille miinustekijöitä. 1 Usain Cup on juossut pääosin helpommissa lähdöissä, mutta osoittanut kuitenkin hyvää virettä, eikä sen tarvitse nappipaikalta olla ulkona kuvioista. 8 Sweet On You ei riittänyt Axevallan kovassa Breeders' Crown -lähdössä, mutta oli viimeksi vielä tuore laukatessaan kolmannelta radalta loppukaarteessa. Hieman kulmikkaasti askeltava 9 Mr. Panamera on tehnyt Charlottenlundin starteissa takaa ihan hyvät suoritukset. Pelkkiä kärkisijoja Derbykarsinnan jälkeen napsinut 12 Eros Barsk menee tällä kertaa ilman kenkiä ja jenkkikärryillä. 7 Viper Lavec lopetteli viimeksi virkeästi noustuaan 3. sisältä lopussa vapaille vesille.



Juoksunkulku: 4 Elsa C.B. voi olla ensi metreillä nopein, mutta hakee selkäjuoksua. Velvatter vaikuttaa myös hyvältä lähtijältä, ja voi olla nopeasti keulassa.



Pelijakauma: Velvatter (24%) tuntuu mainioista asemista alipelatulta. Stand By Ken (17%) on liikaa luotettu.



Norjan pelijakauma: Velvatter (47%), Stand By Ken (16%), Tokarev (12%), Worrywart (9%).



Ranking: A) 3 B) 5, 2, 6, 1, 8, 9, 12, 7 C) 4, 11, 10 D) -