Ravivihje: Toto76 Jyväskylä 17.11.2018

Suosikki: 1 Next Direction on selkeä kärkirankkaus. Se ei ole voittanut sairaustaukonsa jälkeen, mutta viime juoksun perusteella tilanne korjaantuu pian. 2640 metrin matka passaa erinomaisesti ja hyvällä avaajalla ei ole merkittävää pussitusriskiä, vaikka joku livahtaisikin ohi alussa.

Next Direction oli viimeksi Jokimaalla tosi hyvä. Se matkasi Stormyskyn keulasta voittamalla maililla 6. ulkona. Jukka Torvisen ajokki kulki viimeiset 700 metriä väkevästi 10,6-vauhdilla ja tuli ahnaasti maaliin saakka. Sen ei tarvitse edes parantaa tässä pärjätäkseen, mutta huippuhevonen voi ihan hyvin olla kolmanteen starttiin tauolta vielä parempi.

Haastajat: 4 Grant Boko on huippukunnossa. Ruuna oli viimeksi Seinäjoella tosi hyvä tätä helpommassa tehtävässä. Se matkasi 4. ulkona ja nousi hyökkäykseen kirikierroksen käynnistyessä. Vastustajilla ei ollut mitään palaa kirikierroksen 12,7-vauhdilla jyränneen Grant Bokon kyytiin. 5 Tir du Caux on ihailtavassa iskussa 11-vuotiaana ja pärjää jatkuvasti. Viimeksi Käpylä GP:ssä se kiersi 4. ulkoa 1100 metrin kirillä muut paitsi hurjan Jugadorin. Lähtönopeuttakin tuntuu tulleen lisää vanhoilla päivillä.

Yllättäjät: 2 Still Loving You on välätellyt nousuvirettä, vaikka ei viimeksi Käpylä GP:ssä onnistunutkaan. Se voi nyt hyvältä lähtöpaikalta päästä sen verran lähelle kärkeä, että jyrää lopussa mitalimatsiin. Keskipitkä matka käy orille erinomaisesti. 8 T.Rex treenaa hyvin, mutta on tallikommenteista päätellen viivalla passiivisella taktiikalla, joten juoksunkulusta tullee vaikea. Rata-arvonnan uhriksi jäi myös kovakuntoinen 12 Edward Ale.

Juoksunkulku: Tiukka kiihdytys, jossa Next Direction, Ranch Newman ja Grant Boko avaavat parhaiten. Etu on Next Directionilla sisäradan turvin.

Pelijakauma: Next Direction (58%) on suosikkiaseman ansainnut, mutta kannatus nousee koko ajan ja saattaa kiehahtaa yli. Grant Boko (10%) ja Still Loving You (3%) ovat kiehtovimmat varmistusmerkit.