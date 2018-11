Ravivihje: Toto5 Turku 16.11.2018

Suosikki: Toto5-pelin päätöskohteessa palataan arkeen, kun ikäluokkatähdet on pällistelty. Selväpiirteisen rivin loppuunkin on tarjolla vahva varmaehdokas. 9 La Can Star Chip on muuttunut huomattavasti edukseen siirryttyään Korven talliin ja viimeksi tuli vihdoin ansaittu täysosuma. Hyvä kirihevonen ei kärsi merkittävästi takarivistä ja Turun pitkä loppusuorakin puoltaa.

Haastajat: 1 Elegant Prayerin ura on edistynyt katkonaisesti, mutta se on ollut oikeastaan aina hyvä, kun on pystynyt kilpailemaan. Ihan suosikin tasolle ori ei ole viimeisissään päässyt, mutta saattaa vielä terävöityä, kun on saanut pitkästä aikaa tehdä edes kolme ehjää starttia putkeen.

Hieman sekavaa tauluaan vaarallisempi 2 Johnny Flame kerää hyvältä paikaltaan ymmärrettävästi jonkin verran peliä, mutta sen kohdalla kenkäpakko on huomioitava miinus.

Yllättäjät: 8 New Grove Safir voitti viimeksi suoraan tauolta, mutta nappijuoksulla ja lähdön taso oli aika heikko. Kykyjä on toki parempaankin, mutta lähtöpaikka on lähes toivoton ainakin voittoa ajatellen. Nopea 6 Millstone's Pin Up voisi saada ulkoakin asemat, mutta tyytyy usein lopussa mielummin seurailemaan. 10 Star Itilläkin on vauhtia kärkisijaan, mutta sekin juoksee pitkästä aikaa kengillä ja takarivi on keulapäässä viihtyvälle oriille isohko miinus.

Pelijakauma: La Can Star Chip voisi olla aamun lukemia enemmänkin pelattu.

Juoksunkulku: Ykkösrata voi olla Elegant Prayerille loukku, kun ainakin Johnny Flame, Arrowsrain ja Millstone's Pin Up avaavat liukkaasti. Lopullinen keula ei ole helppo määrittää, sillä ei ole tiedossa kuskien mielihaluja juoksupaikan suhteen, mutta arvataan Johnny Flame tai Millstone's Pin Up. Suosikki iskee luultavasti vasta kirissä.