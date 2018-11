Ravivihje: Toto5 Joensuu 15.11.2018

Suosikki: Avauskohde vaikuttaa vahvasti kahden kaupalta ja 2 Wonder of You valikoituu niistä kahdesta ykköshevoseksi selvästi paremman lähtöpaikkansa turvin. Juostava mailin matka kun tuo starttiasemille vielä normaalia enemmän painoarvoa. Jere Taulion suojatti on voittanut neljästä startistaan kaksi, mutta laukannut muissa, joten täysin luotettavaksi kilpailijaksi sitä ei voi vielä kutsua. Kummassakin laukkastartissaankin se näytti kuitenkin sellaisia kyytejä, että ilman hyppyä menestystä olisi niissäkin tullut.

Haastajat: 8 Was Vegaz koki viimeksi uransa ensimmäisen tappion kolmannessa startissaan, mutta esitys saattoi silti olla uran paras, kun ori kiri 3. ulkoa 13,5/800 metriä ja hävisi maalikuvassa äärimmäisen niukasti. 4-vuotiasta ei voi moittia ainakaan suosikkia huonommaksi hevoseksi, mutta maililla 8-radalta riittää tekemistä.

Yllättäjät: Varttuneemmalla iällä aloittanut 4 Hello Jolene on onnistunut voittamaan viidestä startistaan kaksi, mutta ei ole kohdannut niissä aivan suosikkikaksikon veroisia hevosia. Totosija on haarukassa, mutta kaksariin venyminen vaatisi kärkiparin epäonnea. Viimeksi tamma polki voitossaan 3. ulkoa sitkeästi 15,9/800 metriä kehittyy toki koko ajan. 11 Hellsbells on koonnut komean totosijaputken, mutta 11-radalta se on vaarassa katketa. 7 Queenix saattaa piristyä uudella kuskilla.

Pelijakauma: Kärkikaksikossa ei ole hevosina suurta eroa ja haastaja saattaa olla jopa parempi, mutta Wonder of You on niukka suosikki huomattavasti paremman lähtöpaikkansa myötä.

Juoksunkulku: Aloittelevien hevosten kohdalla joku saattaa yllättää lähtönopeudellaan, mutta Wonder of You on todennäköisin keula. Was Vegazilla tuskin peruutellaan huonolta paikalta.