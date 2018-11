Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 14.11.2018 – jättipottikierros

Suosikki: 15 Order To Fly on voittanut kaikki kolme montéstarttiaan ja ollut erittäin vakuuttava. Åbyssä Ruotsin mestaruudessa ori näytti vielä loppukaarteessa olevan hännillä aivan toivottomissa asemissa, mutta lensi suoralla ulkoa helppoon voittoon. Jenni H. Åsbergin ratsastama ori voi hyvinkin poimia kaikki vastustajansa Bergsåkerin pitkällä loppusuoralla 40 metrin takamatkaltakin. Pienempään lappuun suosikki jää varmaksi.



Haastajat ja yllättäjät: Isompaan systeemiin sille laitetaan yksi viime aikoina mainiolta näyttänyt varmistus. 10 Donners Amille raviratsastus tuntuu suosikin tavoin sopivan hyvin, sillä molemmat yritykset ovat tuottaneet voiton. Solvallan syyskuun lopun ykkönen tuli helposti johtavan kupeelta, ja ruuna osoitti kunnon pitäneen myös sen jälkeen, kun se voitti Östersundissa kärrylähdön vaivattomasti 4. ulkoa. Jos rakoa ykkössuosikkiin syntyisi alkumatkalla lisää, ei voitonkaan tarvitsisi olla tässä mahdottomuus. Paalultakin lähtee kelpo hevosia, eivätkä edellä mainittujen juoksut saa kovin paljon epäonnistua, jotta ne ehtivät matsiin. 6 Staro In Fact palasi syksyllä takaisin Ruotsiin ja vastaili Bergsåkerissa yksin paalulta lähteneenä muille maaliin asti. Startin jälkeen ruunaa on hoidettu ja valmentaja odottaa sen pystyvän entistä parempaan suoritukseen. 7 Quiet Please voitti sekä Färjestadissa että Hagmyrenissä johtopaikalta ylivoimaiseen tyyliin, mutta tuli viimeksi samalta paikalta ohitetuksi viime metreillä. Hyvä avaaja voi päästä juoksuradalta nytkin sopiviin asemiin ja pärjätä vastuksen koventuessakin. 5 Ula Mil kokeilee montéa ensimmäistä kertaa, mutta yhdistelmä Sofia Adolfsson-Björn Goop on tuottanut ennenkin suoraan menestyjiä raviratsastukseen. Peliprosenteissa tähän mahdollisuuteen on kuitenkin otettu myös jo etunojaa. 3 Level Change otti lokakuun voitot helposti, mutta ravasi viimeksi huonosti ja laukkasi puolimatkassa. Jos kaikki on saatu kuntoon, ei totosija ole täysin utopiaa. Myös 2 Igor Sånna ja 1 Christian Palema ovat menestyneet montéssa, ja voivat suotuisilla reissuilla riittää kärkipäähän. Takamatkalta montédebyyttinsä tekee 12 Leonas Santo, joka voi ainakin raamiensa puolesta olla sopiva lajiin. Viime startissa se jäi 2. ulkoa väsyvän taakse.



Juoksunkulku: Etuvoltin hevosista ainakin Igor Sånna ja Quiet Please pystyvät avaamaan reippaasti. Staro In Fact pyrkii myös johtopaikalle jossain vaiheessa. Donners Am jää tuskin kyttäilemään taakse ja odottelemaan suosikkia. Order To Fly pyrkii nipistämään eroa keulaan tasaisesti alkumatkalla ja iskee lopulliseen kiriinsä viimeisellä takasuoralla.



Pelijakauma: Order To Flyn (55%) peliosuus näistä asemista alkaa olla jo ylärajoilla. Donners Am (16%) erottautuu ansaitusti selväksi kakkoshevoseksi.



Ranking: A) 15 B) 10, 6, 7, 5, 3, 2, 1, 12 C) 9, 11, 13, 4, 14 D) -