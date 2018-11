Ravivihjeet

Ravivihje: Kaviovakio Vermo 14.11.2018

1. 1 Five Finger Crawl–X Ghaliya Web–2 Biggurim

2. 1 Aging Well–X Tomorrow's Hope–2 Knocking Match

3. 1 Kalle Kalas–X Massive Clout–2 Fordaluvachocolate

4. 1 Välähdys–X Pyörylän Paroni–2 Nopsan Vauhti

5. 1 Sokru–X Tähtituula–2 Faitteri

6. 1 Pops’ Sunrise–X Honorary Consul–2 T.M. Chagall

7. 1 Callela Ladyboss–X Free Me–2 Golda Paris

8. 1 Tanpopo–X Oilsheik–2 Fabrice Web

Pelisuositus

Ghaliya Web voitti rata-arvonnan Five Finger Crawlia vastaan ja on suosikkimme kohteeseen, sekä samalla vihjerivin varmayritys. Se teki viimeksi 2. ulkoa mainion 13,9-vauhtisen 700 metrin kirin ja hävisi vain kovalle Frode Sisulle. Tässä sakissa uskomme saman tason suorituksen riittävän voittoon.Vaikeasti arvioitava kohde, jossa suosikki Aging Wellin haastajat vasta avaavat kilpauransa. Pelataan lähtö passiivisesti tukkoon.Kalle Kalas on T65-pelin puolella jopa varma-ainesta. Vakiossa, jossa suoritusvarmuutta painotetaan enemmän, kaikille lapuille kuuluvat myös huippukunnon löytänyt Massive Clout sekä nopea ja ravivarma Fordaluvachocolate.Jos Välähdys on normaali, se hakee matkalla paikkansa keulassa ja voittaa.Tasaisen kolmikon kiinnostavin merkki vakioon on keulapaikalle tähtäävä Faitteri.Tasainen kolmikko, jonka keskinäiseen paremmuuteen ei oteta kantaa vakiolapulla. Suosikki Pops’s Sunrise oli viimeksi laukan jälkeen tosi hyvä ja viidentenä maalissa, eikä kaikki ollut edes pelissä.Tämä kohde mennään suosikkikaksikolla Callela Ladyboss–Free Me. Jos juoksu etenee pelien kannalta täydellisesti, Free Me johtaa alun ja luovuttaa paikkansa kiihdytyksen päätteeksi Callela Ladybossille.Tanpopo maistuu varmaksi. Ravivarma kiritykki on viime juoksunsa perusteella löytänyt huippukunnon. Se pystyy myös töihin matkalla.1: X2: 1X23: 1X24: 15: 1X26: 1X27: 1X8: 1162 riviä x panos 0,10 euroa = pelin hinta 16,20 euroaKaviovakio ratkeaa Vermon ravien lähdöissä 2–9. Peliaika päättyy kello 18.28.