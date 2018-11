Ravivihje: Toto65 Vermo 14.11.2018

Suosikki: 12 Tähtituula on lahjakas hevonen ja muun muassa Villinmiehen tammakilvan kakkonen kolmen vuoden takaa. Sen jälkeen alkoi pitkä kuiva kausi, joka päättyi vasta viime viikolla Jokimaalla. Kunnossa hevonen on ollut pitkin syksyä ja epäonnetkin hellittivät viimein. Tähtituula nousi 2. ulkoa kiriin 1100 metriä ennen maalia ja jyräili kirikierroksen 26,8-vauhdilla, voittaen helposti. Tämä tehtävä on kovempi kun nyt vastassa on myös oriita ja ruunia, mutta Tähtituulan riittävyyttä jatkaa voittoputkea ei tarvitse epäillä.

Haastajat: 9 Sokrun syksy on ollut rikkonainen. Viimeksi Vermossa ravi ei ollut priimaa ja nyt alla on poisjäänti. Tasolleen palatessaan Sokru pärjää ja tallitiedot lupaavat ihan hyvää. 3 Faitteri on vaikea veikattava. Samanlaisena kuin viime voitossaan se voisi vetää joukkoa vallan hyvin alusta loppuun, mutta viime juoksuissa menovesi on ehtynyt aikaisin. Mysteerion voittamassa T76-lähdössä lauantaina taktiikkakin oli liian aktiivinen ja taipuminen ymmärrettävää, joten ei tuomita Faitteria vielä. Kukaties tyhjennysharjoitus teki hevoselle vain hyvää tätä juoksua ajatellen.

Yllättäjät: 2 Liipan Toivo ei toissa kilpailussaan piisannut Faitterille 2.-3. ulkoa 500 metrin kirillä. Nyt tarjolla voi olla nappijuoksu suosikin selässä. Viimeksi Mikkelissä Liipan Toivo matkasi 3. sisällä ja nousi kiriin 600 metriä ennen maalia. Ruuna spurttasi vahvasti ja olisi voittanut, jos ei olisi laukannut vajaat 100 metriä ennen maalia. 13 Virin Vihtori selvisi viimeksi pitkällä matkalla sujuvasti johtavan rinnalle, mutta ei hieman yllättäen jaksanut taistella kärkisijoista ja alkoi pudota johtaneen Onnetöörin kyydistä jo viimeisellä takasuoralla. Ori voi olla nyt lyhyemmällä starttivälillä parempi. 6 Virmaan Into paikkasi viimeksi alun laukan tosi vahvasti ja on huippukunnossa. Kostea rata olisi iso plussa rapakelispesialistille. 14 Pälvi Tuttu palaa reilun kahden kuukauden paussilta. Tamma on kova kirihevonen, mutta toisaalta laukkariski on sen kohdalla aina korkealla. Tallikommenteissa lisää tietoa hevosen tilanteesta. 8 Tänttärän parhaita puolia ovat nopeus ja ravivarmuus. Viimeksi se oli asiallinen kakkonen keulasta, mutta ei mahtanut mitään Tähtituulalle.

Juoksunkulku: Faitteri lähtee viemään joukkoa.

Pelijakauma: Tähtituula (20%) on hieman aliarvostettu, samoin Faitteri (12%) voisi olla enemmän pelattu.