Ravivihje: Toto5 Teivo 13.11.2018

Suosikki: 3 Por Nie Rock on joutunut yrittämään viimeisissään heikoilta lähtöpaikoilta ja sen myötä hankalista asemista. Ruuna on esittänyt edelleen säännöllisesti komeita kirejä ja kunto on huipussaan, vaikka sijoitukset ovat rivissä tasaisesti heikentyneet sitten Lahden Pronssidivisioonavoiton. 5-vuotias on hieman heikko kiihdyttäjä, mutta 3-radalta sen pitäisi päästä edes säädyllisiin asemiin, jolloin se on kirissä taatusti todennäköisimpiä voittajia.

Haastajat: 7 Valentin Laday on ollut myös pitkään iskussa, mutta juoksunkulut ovat olleet vastaan jo monta kertaa peräkkäin. Viimeksi ruuna laukkasi alkurevittelyn jälkeen 1. takasuoralla ja putosi hännille, josta se nousi vahvasti vielä kolmanneksi. Nyt eturivi näyttää sellaiselta, että pitkästä aikaa jopa keulaan voisi olla asiaa.

Kovaluokkainen 8 Pascha Tilly on päässyt kilpailemaan läpi uransa harmittavan katkonaisesti ja palaa jälleen kerran tauolta. Valmentajaa ei tavoitettu useista yrityksistä huolimatta, mutta ruuna on yleensä ollut suoraan tauoltakin valmis menestymään. On toki kysymysmerkki, että kuinka aktiivisesti huonolta paikalta ajetaan, varsinkin kun hevonen jatkaa jo maanantaina Seinäjoella.

11 Nitro Diablo oli Vermossa hieman tasapaksu, mutta valmentaja laittoi sen sille radalle epäonnistuneen balanssin piikkiin. Hieman tasavauhtinen hevonen on täältä vaikeuksissa jos matkalla mennään hiljaa, mutta pystyy varmasti rankaisemaan, jos kärjessä pidetään liian kiirettä.

Yllättäjät: 12 Merit on viime starttien perusteella lievässä nousussa ja voisi saada edellisestä kaipaamaansa vetoapua kirissä. Toki senkin tehtävästä tulee mahdoton, jos matkalla mennään hiljaa. 1 Hazelhen Hermekselle olisi varmasti mieluusti otettu mikä tahansa muu lähtöpaikka kuin ykkönen, sillä kiihtyvyys ei ole paras ase. Ruunan kunto on edelleen hyvä, vaikka viimeisestä totosijasta alkaa olla aikaa. Kuovolan Pronssifinaalissa 5-vuotias oli pussissa. 6 Fury Heart'kaan ei ole ihan niin nolossa iskussa kuin taulu näyttää, mutta voitto olisi edelleen yllätys. Hyvä sijoitus sen sijaan ei. 9 Sivori Effe taipui viimeksi kierrettyään johtavan rinnalle. Nyt ajetaan varmasti pidempään selissä ja silloin hevosella on rahkeita parempaan sijoitukseenkin.

Pelijakauma: Aina hieman muiden tekemisistä riippuvainen Por Nie Rock ei selvähkönä suosikkina kiehdo, vaikka onkin lähdön todennäköisin menestyjä. Valentin Laday on paras merkki ja keulapsyykillä jopa mielekäs varmavaihtoehto, mutta monessa muussakin hevosessa on pelillistä itua.

Juoksunkulku: Fury Heart ja Valentin Laday lähtevät keskeltä rataa reippaasti ja eiköhän jälkimmäinen ole lopulta keula. Avaus on reipas, mutta välikierroksella tuskin mennään kovin kovaa.