Ravivihje: Toto65 Magic Monday 12.11.2018 – 68 724 euron jackpot

Suosikki: 2 Spirit Squad on loistoasemista ykkösmerkkimme. Tamma avasi Kaustisella positiivisesti eli hyvistä asemista se pystyy hyödyntämään jonkin verran lähtpaikkaansa. Kuopiossa ja Ylivieskassa viisivuotias starttasi takarivistä ja teki molemmilla kerroilla erittäin hyvät kirit. Kunto on huipussaan.

Haastajat: 4 Griminal Jack haki Kaustisella johtopaikan haltuunsa ja kesti 12,5-vauhtiseen avauskierrokseen nähden asiallisesti viidenneksi. Kuopiossa ja Kouvolassa ruuna joutui tekemään kirin takaa eikä päässyt loistamaan. Kouvolassa tehtävä oli kova eikä hevonen pystynyt parhaimpaansa. Tällä kertaa lähtöpaikka on loistava, ja Griminal Jack on todennäköisin keulahevonen. Johtopaikalta se pystyy voittamaankin. 5 Proud Leader oli Kaustisella rehellisen huono parijonosta, sillä hyvästä juoksusta huolimatta minkäänlaista kirivaihdetta ei löytynyt. Jyväskylässä Proud Leader kiersi 4. ulkoa varmasti kakkoseksi ja oli selvästi parempi. Voitokas menijä pystyy oikeana päivänään paljoon, mutta on kysymysmerkki, kilpaileeko hevonen tällä hetkellä huippuvireessä. 6 Wicasa Siouxilla on vielä vähän rutiinia näin kovasta sarjasta, mutta ruuna on joka tapauksessa kyvykäs menijä. Seinäjoella viisivuotias sai liian myöhään vapaata kärkisijoja ajatellen, mutta erittäin terävä lopetus siivitti sen ohituksiin aivan viime metreillä. Juoksun onnistuessa Wicasa Siouxin hyvä sijoitus ei ole mahdottomuus, kun starttiväli on sopivan lyhyt.

Yllättäjät: 10 Quiet Leader teki Ylivieskassa mainion juoksun keulasta, mistä ruuna kamppaili sitkeästi loppuun asti Spirit Squadia vastaan. Tällä kertaa juoksusta tulee haastavampi eikä kuusivuotias tällä kertaa kuulu papereissamme kuumimpiin pelihevosiin. 7 Fade To Jam eteni Porissa keulaan ja juoksi lopulta kärjen tuntumassa sisäradalla. Sieltä hevonen lopetti mukavasti. Seinäjoella Fade To Jam matkasi 5. ulkona ja ehti aivan kalkkiviivoilla kakkoseksi. Lähtöpaikka on tällä kertaa haastava ja vastus kova eli se tarvitsee tuuriakin matkaan pystyäkseen voittamaan.

Pelijakauma: Griminal Jack (7%) on kierroksen paras merkki, jonka rohkeimmat voivat jättää ideavarmaksi. Proud Leader (31%) on väärä suosikki ja jää peleistä kokonaan ulos.

Juoksunkulku: Griminal Jack avaa johtoon ohi Dribblingin. Proud Leader tai Fade To Jam juoksee toisen radan veturina.