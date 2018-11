Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 11.11.2018

Suosikki: 10 M.T. Kopitarin hieno voittoputki katkesi viimeksi, mutta suoritusta ei voi lähteä moittimaan yhtään. Vastusta piisasi Pops' Sunrisen voittamassa nousijadivarissa ja ruuna teki hyvän 900 metrin kirin 5. ulkoa. Se kulki kirikierroksen 14,7-vauhdilla ja hävisi voittajalle vain hevosenmitan. Tämä sakki on astetta helpompi ja M.T. Kopitar tekee itse juoksunsa, joten menestystä on luvassa taas.

Haastajat: 2 Don Pescador taisteli toissa kerralla keulasta mainiosti rinnalle kiertänyttä M.T. Kopitaria vastaan. Marko Hautamäen ajokki starttasi ulkoradalta ja kiihdytys venyi takasuoralle. Silti kaksikon ero maalilinjalla laskettiin senteissä. Jos keulapaikka irtoaa nyt helpommin, revanssi ei yllättäisi yhtään. Viimeksi Don Pescador spurttasi pussista päästyään viimeiset 400 metriä mukavasti ja näytti kunnon pitävän. 6 Way To Go oli viime kilpailussaan JTT-karsinnassa sairas. Edellisjuoksujensa perusteella se on aivan mahdollinen menestyjä. Ruuna pystyy itse töihin, mutta toisaalta Jonny Länsimäki kertoo tallikommenteissa, ettei talveen tähtäävällä hevosella ajeta taukostarttia hampaat irvessä.

Yllättäjät: 5 Basswood Grove pystyi viimeksi tätä helpommassa tehtävässä voittoon lähtölaukan jälkeenkin. Ruuna matkasi hypyn jälkeen 4. ulkona ja kiersi muut hyvällä tyylillä. Viimeiset 2000 metriä se kulki 17,2-vauhdilla. 3 Glamour Check aivan ei piisannut laukanneelle Basswood Grovelle viimeksi 2. ulkoa, mutta pystyy parempaankin. 11 Caakao voitti viimeksi johtavan takaa lyhyellä kirillä ja on kunnossa, mutta kiertäminen ei ole tammalle herkkua, joten lähtöpaikka laskee mahdollisuuksia roimasti.

Juoksunkulku: Don Pescador vie taas joukkoa.

Pelijakauma: Way To Go (17%) vaikuttaa yläkanttiin rastitulta sairaustauolta.