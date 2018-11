Ravivihje: Toto75 Eskilstuna 11.11.2018

Suosikit: 2 Shadow Gar on huippupaikalta tammaeliitin niukka suosikki, sillä keulajuoksu häämöttää taas. Hampurissa italialaistamma lopetti taustalta hyvin toiseksi ja voitti viimeksi montélähdön keulasta. Loppusuoralla se tosin puolsi jonkin verran ulospäin. Täysi matka ei ehkä ole sille etu, mutta jos välikierros mennään maltillisesti, voi se riittää voittoon asti. 7 In Toto Sundilla olisi normaalisti hyvä sauma lyödä Shadow Gar rinnaltakin, mutta Daniel Redén on ollut ennakkokommenteissa vahvasti selkäjuoksun kannalla tällä kertaa. Solvallassa se ei pystynyt Shadow Garia ohittamaan, mutta matkaa oli silloin vain maili. Viimeksi tammojen Ruotsin mestaruudessa In Toto Sund osoitti kunnon pitävän, kun se latoi kaukaa 6. ulkoa päätöskierroksen 09,0-vauhtia. Jos juoksusta ei tule liian passiivista, voitto on mahdollinen. 3 Southwind Feji oli viimeksi tauolta oikein hyvä ja ratkaisi johtavan rinnalta varmasti. Kohtalaisista tuloksista huolimatta jenkin aiemmat tämän vuoden suoritukset eivät olleet parasta laatua, mutta Färjestadin suoritus oli lupauksia herättävä. Matsiin nytkin.



Haastajat ja yllättäjät: Muiden mahdollisuudet voittoon asti ovat hieman rajalliset, mutta yllättäjistä poimitaan mukaan 9 Eva I.H., joka taivalsi viimeksi toisen radan vetäjänä ja punnersi asiallisesti perille. Mika Forssin ajokki on nyt valmiiksi toisella radalla ja voi sopivalla selkäjuoksulla kiriä lopun hyvin. 6 Unrestricted seurasi viimeksi Double Exposuren vanavedessä toiseksi, mutta voitto olisi edelleen pieni yllätys. Sama tilanne on 5 This Is It N.O.:lla, joka piti samassa lähdössä johtavan rinnalta vauhtinsa.



Juoksunkulku: Shadow Gar ottaa kakkosradalta keulapaikan hallintaansa. Southwind Feji johtavan rinnalle?



Pelijakauma: Suosikkitrio on tasaisesti rastittu, kuten kuuluukin.



Ranking: A) 2, 7, 3 B) 9, 6, 5 C) 4, 8 D) 1