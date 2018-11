Ravivihje: Toto75 Eskilstuna 10.11.2018 – superjättipottikierros

Suosikit: Takahevoset ovat vahvoilla toisessa kohteessa. 10 Maintainability ratkaisi toissa kerralla varmasti 2. ulkoa ja kiri viimeksi takapareista lopun 11,7-vauhtia. Balanssia on tarkoitus nyt taas keventää ja mikäli startti juoksuradalta onnistuu ja Oskar J. Andersson pääsee luovimaan sen esimerkiksi aikaisin johtoon, vaikeutuu muiden tehtävä. Lähteminen voltista ei kuitenkaan ole sujunut tammalta aina jouhevasti. 15 Great King Winelle takajoukoista yrittäminen on tuttua ja ori on useimmiten selvittänyt vaativatkin tehtävät kunnialla. Viime kerralla se juoksi ensin johtavan rinnalla ja joutui lopulta kiertämään vielä hetken vetoapua tarjonneen hevosen. Esitys oli sitkeä ja vastus on nyt monia aiempia kertoja helpompi. Kärkikahinoihin. 13 Blue Star Champion on osoittanut Ville Karhulahden tallista hyvää virettä. Voitto tuli virkeällä kirillä 3. sisältä ja viimeksikin lopetus kaukaa takaa oli positiivinen. Jimmy Dahlmanin ajama ruuna tarvitsee kirilenkille vetoapuakin, mutta sopivan sellaisen saadessaan se on lopussa vaarallinen.



Haastajat ja yllättäjät: Otteitaan parantanut 12 Mr Perfect voi edellisen tavoin myös sopivalla juoksulla riittää pitkälle. Kahdessa viime startissa se on lopetellut sisäratajuoksun jälkeen mukavasti ja kokemusta on tätä kovemmistakin lähdöistä. 6 Kabanoss on saanut tallinvaihdoksen myötä lisää ryhtiä otteisiinsa, vaikka viimeksi sen kiri kaukaa 7. ulkoa hyytyikin vähän loppusuoralla. Åbyssäkin ruuna juoksi takajoukoissa ja oli asiallinen. Jos juoksupaikka löytyisi nyt lähempää kärkeä, ei voittokaan olisi mahdottomuus, vaikka niitä onkin tullut perin harvoin. 7 Lady Zappa on osoittanut hyvää virettä ja lähtee voltista sen verran reippaasti, että voi olla nopeasti jopa keulassakin. Kärjen tuntumasta tamma ei olisi lopussa vaaraton. 8 Mellby Ess punnersi viimeksi hyvin 2. ulkoa, mutta on pitänyt sen jälkeen huoltotaukoa. Kokemattomalla kuskilla ei kuumimpia pelihevosia. Vasta kahdesti tänä vuonna startannut 11 Dicks Denja meni viimeksi varsin kevyellä askeleella, vaikka lähtösuoran laukan jälkeen toki hiipui hieman lopussa. Tamma lähtee kovaa ja voi juoksuradan turvin päästä takamatkaltakin kärkiryhmään. Kulmikkaasti askeltava 14 Den Of Warlock kiersi viimeksi 7. ulkoa helppoon voittoon 13-vauhtisella päätöslenkillä, mutta pätkänopeampia vastaan menestys on tällä kertaa tiukemmassa. 1 B.B.S.Day Dream vastasi heinäkuun voitossa keulasta sitkeästi 75-tasollakin sittemmin voittaneelle Hungarian Hotwaxille, mutta suoritus viimeksi tauolta oli sisältä todella vaisu. Parannettavaa on siis paljon.



Juoksunkulku: B.B.S.Day Dream lähtee mukavasti, mutta Lady Zappa ja Dicks Denja lataavat kahdenkympin paalulta heti kimppuun. Maintainability voi edetä hakemaan keulaa, jos startti onnistuu.



Pelijakauma: Blue Star Champion (6%) on jäänyt liikaa pelisuosikkien varjoon. Myös Mr Perfect (2%) on oikein edullinen merkki. Ylipelattuja ovat Kabanoss (15%), Den Of Warlock (7%) ja B.B.S.Day Dream (7%).



Ranking: A) 10, 15, 13 B) 12, 6, 7, 8, 11, 14, 1 C) 9, 2, 3, 5 D) -