Ravivihje: Toto76 Vermo 10.11.2018

Kierroksen huipentaa legendaarinen Käpylä GP, joka on keskipitkän matkansa ansiosta lähes joka syksy hyvin mielenkiintoinen kilpailu. Viivalla on tänä vuonnakin monta voittajaehdokasta.

Suosikki: IS Ravien kärkirankkaus on pitkästä matkasta kovasti hyötyvä 5 Jugador, jolla on takana ilmiömäinen kausi. Ruuna oli toissa kerralla 13,0-ajalla täysin pitelemätön piikistä 10,0-lopetuksellaan ja kiri viimeksi St. Legerissä kahdelta pakilta oikein hyvin, vaikkei ehtinyt kaukaa viitossijaa ylemmäksi. Jugador on juossut viime aikoina jenkkikärryillä, mutta ikävän lähtöpaikan takia sille saatetaan vaihtaa normaalit rattaat, joiden merkitystä spekuloidaan tallikommenteissamme.

Haastajat: 2 Jamie Hyneman teki viime lauantaina Kouvolassa vastaavan soolojuoksun kuin Jugador Vermossa. Ruuna päästeli viimeisen puolikkaan 10,5-kyytiä ja jätti muut kuin seisomaan. Jos matka olisi normaali, Jamie Hyneman olisi luultavasti suosikkimme, mutta 2600 metrillä se jää haastajaksi. Kannattaa myös huomioida, ettei se ole täysin ravivarma volttilähdössä.

Takamatkalta puskee kovia ykkössarjalaisia. 14 Workout Wonderin juoksut ovat menneet tauon jälkeen pieleen, mutta tällaisessa arvolähdössä sitä ei varmasti enää piilotella selissä. Kirikanuuna on näyttänyt hyvältä ja kovakuntoiselta. Esimerkiksi toissa kerralla sen lopetus oli huippuvauhdikas.

SM-lähdössä hurjalla 11,9-ajalla Ranch Kellyn jälkeen keulasta toiseksi sijoittunut 10 William Birdland on myös yksi varteenotettavimmista pelihevosista. Se teki toissa kerralla ihan hyvän kirilenkin 3. radalla ilman vetoapua täysin epäsopivan matkavauhdin jälkeen ja piti viimeksi keulasta toiseksi selästään herkästi spurtanneen William Pinen jälkeen.

Viime vuoden voittaja 11 Tir di Caux on aina huomioita varsinkin normaalia pidemmillä matkoilla, vaikka se ailahtelee jonkin verran. Ruuna jyräsi viime kuun alussa Tammer-ajossa voittoon, mutta oli viikko sitten Kouvolassa lähinnä tasapaksu. Kuraisissa olosuhteissa erinomaisesti viihtyvällä voimahevosella on varmasti tähdätty enemmän Vermon lähtöön.

9 Top Of The World on myös ailahdellut. Kun ruunalla on hyvä päivänsä, se venyy mahtijuoksuihin, kuten toissa kerralla komeassa Vermon kirivoitossaan. Viime lauantaina hevonen oli normaalikärryillä tuohon kilpailuun verrattuna kuin varjo vain. Keskipitkä matka ei ole Top Of The Worldille ihanteellinen, muttei sen menestys saa kamalasti yllättääkään.

Viime vuoden Käpylä GP:ssä nappijuoksun jälkeen tasaisesti kolmanneksi kirinyt 3 One Break Broline on sairastellut syksyllä eikä ole näyttänyt olevan aivan parhaimmillaan.

Yllättäjät: 12 Still Loving You on oiva yllätyshaku. Ori teki uudella ohjastajalla erinomaisen juoksun St. Legerissä, jossa kipusi melko mahdottomista asemista kahdelta takamatkalta kolmanneksi. Vermon loivemmat kaarteet sopivat voimapesälle Poria paremmin.

8 Excalibur It on ollut loistava kesätaukonsa jälkeen. Se olisi voinut toissa kerralla voittaa jopa perinteisen stayerkisan Tammer-ajon, jos olisi päässyt maalisuoralla vähän aikaisemmin pussista.

1 Ebu B. Boko on tehnyt vahvasti tuloaan. Vastus on kova, mutta ruunaa kannattaa seurata. Se hävisi viime lauantaina vain täpärästi voiton, vaikka joutui taivaltamaan keulasta pintansa pitäneen 6 Zo Zo Hossin kupeella.

Pelijakauma: Jamie Hynemenin suosikkiasemasta volttilähdön kakkosradalta kivikovassa lähdössä voi olla myös eri mieltä. Ainakin Jugador, Workout Wonder, Still Loving You ja Top Of The World ovat alipelattuja.

Juoksunkulku: Juoksuradan hevoset avaavat parhaiten. Lopullinen vetojuhta on Jamie Hyneman, Jugador tai Lindy Poppins.