Ravivihje: Toto5 Kuopio 9.11.2018

Suosikki: 6 Eliot Ness meni sisäratajuoksulla Kriterium-finaaliin, missä ori teki 5. ulkoa sen minkä pystyi. Kymenlaakso-ajon alkuerässä Eliot Ness ansaitsi lipun finaaliin 4. ulkoa ohittaen lopussa kovan Mr Big Starin. Finaalissa kolmevuotias laukkasi kiihdytyksessä. Eliot Ness avaa terävästi ja pääsee selvästi parempiin asemiin kuin pahimmat vastustajat, jotka starttaavat 40 metristä. Ravia lähtiessään ori edennee aikaisessa vaiheessa johtopaikalle.

Haastajat: 9 Surprise Rose on vahva menijä. Oulussa tamma voitti varmasti ja helposti 3./2. ulkoa, mutta tämän jälkeen juoksut eivät ole menneet yhtä tarkan reseptin ukaan. Toissa kerralla tamma lähti etusuoralla 4. ulkoa kolmannelle ja pääsi reippaalla kolmannella puolikkaalla johtavan rinnalle, mistä hevonen tsemppasi mukavasti perille. Viimeksi Surprise Rose kohosi 6. ulkoa kolmannelle reilu kierros ennen maalia ja runttasi selvän voittajan takana varmasti kakkoseksi. 12 Rene Conductor kiersi Lappeessa 6. ulkoa mainiosti voittoon eikä esitys ollut viimeksi sen huonompi, kun ruuna tykitti joukon perältä terävästi maaliin. 11 Going Above voitti toissa kerralla keulasta, mutta viimeksi ruuna laukkasi johtavan rinnalta viimeisellä takasuoralla. Ruuna ei näyttänyt tuossa vaiheessa menestyjältä, mutta tallikommenttien mukaan voimia oli jäljellä. Pitkä starttiväli mietitytti valmentajaa selvästi eniten.

Yllättäjät: 13 Drop Of Love voitti Kuopiossa varmasti keulasta ja pystyy ohjastajan mukaan parantamaan. Hänen mielestään Drop Of Love ei häviä muille 40 metristä starttaaville. 7 Fade To Black teki Kuopiossa asiallisen kirin ja kellotti päätöslenkin 16,3. Bodenissa ruuna sai paremman juoksun sisäradalla, mistä Fade To Black ehti kuin ehtikin kakkoseksi. 14 Conchita taisteli Mikkelissä rehdisti toiselta ilman vetoapua. Startti alla tamma pystyy parantamaan, mutta tällä kertaa se ei pääse keulaan tai vapaalle radalle kuolemanpaikalle. Toisten takaa tamma on ollut nihkeämpi. 1 Millstone's Gale teki Joensuussa asiallisen juoksun vaikkei kärkeen riittänytkään. Mikkelissä tamma otti 4. sisältä maksimit. 5 Predator Mick on tulosriviään parempi menijä, jolta löytyy mukavasti vauhtia. Kurvijuoksu on olluut ongelma. Tauolta palaava, voittostartteihin nähden selvästi kovemmassa lähdössä starttaava 8 Jumping Jack Harmi sekä 2 May I Know tulevat seuraavina. Jälkimmäiseltä riisutaan kenkiä ja laitetaan vedettävät korvapallot. Myös uusi kuski hyppää kärryille.

Pelijakauma: Rene Conductor (9%) ja Drop Of Love (3%) ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

Juoksunkulku: Eliot Ness hakee johtopaikan haltuunsa viimeistään ensimmäisen takasuoran lopussa. Surprise Rose, Going Above ja Rene Conductor pystyvät kaikki tekemään töitä kolmannella radalla eli ratkaisuja tehdään ajoissa takaporukoissa.