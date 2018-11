Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 8.11.2018

Suosikki: 9 Hotshot Lucan kaudesta ei ole tullut täysosumaa sairastelujen vuoksi ja esimerkiksi Derbyn finaali jäi haaveeksi. Hevosen hurja kapasiteetti ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään ja kun viime juoksujen perusteella kunto on ihan hyvä, ori nousee rankingin kärkeen.

Solvallassa Hotshot Luca juoksi UET-karsinnassa ja meni kovan ajan 3. ulkoa. Viimeiset 700 metriä se kulki hienosti 10,5-vauhtia. Viimeksi Turussa Kasvattajakruunun alkuerässä ori matkasi neljännessä parissa ulkona. Se nousi kiriin viimeisen takasuoran alussa, mutta Run For Royaltyn selkä ei vetänyt ja kurvissa oli käännettävä neljännelle. Hotshot Luca tuli hyvin perille kärjen lopettaessa kymppiä ja kulki tällä kertaa viimeiset 700 metriä 11,7-kyytiä.

Haastajat: 1 Malecon kerää myös paljon peliä, ja ihan aiheesta. Ruunalla on alla Jokimaa tekee tähtiä -finaalin voitto, jossa se torjui keulapaikalta Boadicean rynnistyksen 12-vauhtisessa lopetuksessa. Nopea avaaja pystyy hyödyntämään sisäradan lähtöpaikan. 5 The Dude on noussut hirmukuntoon. Kouvolassa viime lauantaina ruuna sai lisämetrejä ulkoradoilla sekä alussa että lopussa, mutta haastoi silti tiukasti keulavoittaja Rebel Rapidia. Vastus kovenee nyt entisestään.

Yllättäjät: 10 Twist of Fate saa rattailleen Antti Teivaisen. Ori on ollut paras sisäradalta, joten lähtöpaikka pudottaa sijoitusta rankingissa. Viimeksi St. Legerissä tuli laukka ensimmäisessä kaarteessa. Sitä ennen Turussa ori otti hopeaa keulavoittaja Lexus Dreamin selästä. 4 Vixpress Li oli keväällä ikäluokan kärkeä ja voitti muun muassa Kuopio Stakesin karsinnan, mutta sen jälkeen on ollut hiljaisempaa ja hevonen palasi lokakuussa kehiin ruunana. Esitys ei ollut vielä erikoinen 3. ulkoa, mutta nopea hevonen on silti riviään parempi. 3 Volume Ace muistetaan Derbyn karsinnan voitosta. Viimeksi Turussa päivän kunto jäi näkemättä, kun kiri katkesi laukan vuoksi alkuunsa.

Juoksunkulku: Malecon saa alussa painetta Vixpress Liltä tai 6 MAS the Bossilta, mahdollisesti molemmilta. Pitkä kiihdytys on ihan mahdollinen.

Pelijakauma: Hotshot Luca (29%) on alipelattuna suosikkina jopa ideavarma-ainesta. Jos lähdön pelaa leveästi, kannattaa huomioida myös Vixpress Li (4%).

Huomio: Kasvattajakruunun välierä, josta kuusi parasta finaaliin.