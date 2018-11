Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 7.11.2018

Pelisuositus

Keskiviikon pitkävedossa löytyy peräti viisi ylikerrointa. Kuudennessa lähdössä niitä on jopa kaksi.IS Ravien suosikkion Veikkauksen papereissa vasta kolmossuosikki. Siitä saatava kerroin 4,6 ylittää selkeästi kerroinrajan, joka on 3,23. Myöskerroin 6,0 on pelattavissa. Meiltä vaihtoehto saa kertoimen 4,8.Uskomme seuraavassa lähdössä toisen Toto65-varmammevoittoon Veikkausta enemmän. Arviomme ruunan voitolle on 30 prosenttia, joka vastaa kerrointa 3,33. Veikkauksen tarjous on 3,8.Pyöreässä suomenhevoskohteessa kolmen suosikin kertoimet on painettu peliyhtiössä liian alas. Tästä syystä-vaihtoehdon lukema 3,1 on ylikerroin. Oikeampi kerroin kuuluisi olla 2,7.Samaa kategoriaa tipsaamme varovaisesti peleihin myös päätöskohteessa 4,95:llä. Pelattavissaon 4,55:n ylittävillä kertoimilla.Por Nie Rock 4,6*** ja muu voittaja 6,0*Fontaine Brodde 3,8**Muu voittaja 3,1**Muu voittaja 4,95*Veikkaus sulkee Vermon pitkävedon ennen ravien alkua klo 18.00. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat vihjeessä asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.