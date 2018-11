Ravivihjeet

Ravivihje: Kaviovakio Vermo 7.11.2018

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelisuositus

Aloittelijoiden lähdössä pärjää voitolla aloittaneella Knows Everythingillä ja laatutallista tulevalla Jetman Luxilla.Sirkan Shotti on kolmikosta pääsevin, mutta sen epävarmuuden takia läpilyönti on luontevin vaihtoehto.Loistavia kirejä esittänyt Masterstroke Aria on yksi kelpo vaihtoehto hevosvakion varmaksi. Se jaksaa tehdä hyvin töitä, joihin luultavasti illalla joutuu.Lupaavasti uransa avannut Mainio oli tekemässä Kymenlaakso-ajon karsinnassa loistojuoksua, kunnes säikähti jotakin ja ajautui maalisuoran puolivälissä kärkipaikalta hetkeksi ulos radalta. Muuten se olisi voinut lyödä Graceful Swampinkin. Ruuna on oikein sopivassa sakissa selkeä varma.Sormet syyhyävät kirikanuuna Por Nie Rockin vihjaamista varmaksi, mutta koska pelisuosituksen hinta antaa myöten, otetaan kaikki merkit käyttöön.Upeasti Suomessa uransa kahdella voitolla avannut Fontaine Brodde on IS Ravien ideavarma T65-pelissä, eikä sitä ole syytä vaihtaa kaviovakiossakaan. Ruuna näytti viimeksi, että sillä on myös hyvä fysiikka.Vahvojen vääntäjien kamppailusta on vaikea löytää isoja eroja hevosten välillä. Kohde kannattaa pelata varman päälle.Jos väkevävoimaisen Chiquen tietäisi varmuudella pysyvän ravilla autolähdössä, sen voisi poimia tukipilariksi. Viime sijoituksiaan parempi Bean Dead Cert on yllätysvalmis.1: 1X2: 1X23: 14: 15: 1X26: X7: 1X28: 1X2162 riviä x panos 0,10 euroa = pelin hinta 16,20 euroaKaviovakio ratkeaa Vermon ravien lähdöissä 2–9. Peliaika päättyy kello 18.28.