Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 7.11.2018 – jättipottikierros

Suosikit: Viimeksi keulasta voittanut 6 Cyborg voi saada samanlaisen juoksun tässäkin ja jää pikkulapun varmaksi. Solvallassa Jim Oscarsson lisäsi kaasua loppukaarteessa ja muut jäivät, mutta ero kutistui päätössatasella. Lokakuun alussa tamma lopetteli 3. sisältä asiallisesti. Vastus ei ole erityisen paha. 3 Echo Gamble on pelattu lähdön suosikiksi ja kuskinvaihdos on tietysti merkittävä. Hyvää jälkeä Visbyssä tehnyt ruuna sai viimeksi 2. ulkona sopivan reissun ja ratkaisi pelin vaivatta lopussa. 5-vuotias voi olla ”mantereellekin” riittävä hevonen, mutta ensimmäistä kertaa reissussa olevana muuttujiakin on suosikkiasemaan nähden varsin paljon.



Haastajat ja yllättäjät: 12 Kasida Bo hallitsi syyskuun starttia johtopaikalta, mutta taipui viimeksi 13-lopetuksessa toiseksi. Lyhyempi starttiväli voi palvella tammaa, mutta paikka on tietysti hankala. Ei silti ulkona kuvioista. 1 Dream Kåsgård menee vähän kuin käsijarru päällä ja lisäterävyyttä haetaan tässä vedettävistä korvahupuista. Kahdessa viime kisassa 3-vuotias on tehnyt johtavan takaa tasaiset suoritukset ja juoksusta voi tulla samankaltainen nytkin. 8 Vahände laukkasi viimeksi jo ennen lähtölinjaa, syyskuun lopun startissa kuolemanpaikka oli sille hieman liikaa. Kengät on tarkoitus riisua tällä kertaa, eikä menestyminen juoksun onnistuessa aivan mahdotonta ole. 4 Nicois du Gull sai viimeksi 2. sisältä tilaa loppusuoralla ja nousi 13-lopetuksessa niukkaan voittoon. Ruuna pystyy avaamaan ihan hyvin ja voisi sisäradalta olla korkeallakin. 2 Word For Word on tehnyt tuloksellisesti mukavaa jälkeä, mutta tamman meno on ollut kyllä varsin vaikean näköistä. Elokuun voitto tuli keulasta ja viimeisin 2. ulkoa. Huoltotauko on voinut kuitenkin tehdä hyvää ja varsin vähän pelattuna Pekka Korven suojatti mahtuu isommalle lapulle.



Juoksunkulku: Cyborg lähtee reippaasti ja pyrkii keulaan. Echo Gamble ei ole auton takana eturivissä ollut, joten lähtönopeus on arvoitus.



Pelijakauma: Echo Gamble (41%) on liian selvä suosikki, myös Dream Kåsgård (17%) on ylipelattu. Cyborg (19%) ansaitsisi hieman lisää peliä, samoin Nicois du Gull (2%) ja Vahände (3%).



Ranking: A) 6, 3 B) 12, 1, 8, 4, 2 C) 11, 9, 5, 7 D) 10