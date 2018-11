Ravivihje: Toto65 Vermo 7.11.2018

Suosikki: Vaikka 9 Nedda Miller on voittanut kaikki laukattomat juoksunsa, nostamme 6 Chiquen sen ohi rankingin kärkeen tammalähdössä. Voltista ravilla matkan pääseminen on ollut Chiquelle enemmän kuin vaikeaa, mutta autolähtö auttaa sen varmemmin matkaan. Hevosen kunto on ollut täyttä terästä. Esimerkiksi toissa kerralla se kulki aivan poskettomia kyytejä alkuhyppyjensä jälkeen ja ehti vielä neljänneksi. Tammalla on huikea fysiikka.

Haastajat: Nedda Millerin ravi on välillä sakannut, mutta se on pysynyt taas paremmin kuosissa syksyn molemmissa starteissa. Toissa kerralla se kiri 3. ulkoa varmaan voittoon, vaikka matkavauhti oli takahevosia vastaan. Viimeksi Nedda Miller eteni identtisellä reissulla vielä selvemmin muiden ohitse.

8 Bean Dead Cert on jäänyt hieman yllättäen ilman voittoja, mutta ainakin tällä hetkellä se on tulosriviään paremmassa vedossa. Tamma jäi toissa kerralla kovassa kolmevuotispokaalissa voimissaan pussiin sisäradalle, eikä sen juoksu mennyt parhaalla mahdollisella tavalla viimeksikään Kymenlaakso-ajon karsinnassa.

Ailahdellut 1 Eko Kristall hakee nappireissulla totosijaa. Se oli toissa kerralla 2. sisältä pehmeä maalisuoralla, mutta viimeksi paljon pontevampi keulasta, vaikka joutui urakoimaan melko paljon avauslenkillä.

2 Victoria Beat oli Porin vauhtijuoksussa ihan sisukas kuolemanpaikalta. Viimeksi se pääsi Amazing Warriorin voittojuoksussa vasta maalisuoralla pussista ja piti asiallisesti vauhtinsa perille.

Yllättäjät: Lujaa avaava 5 Elaiza Camto voi yltää tarkalla juoksulla hyvään sijoitukseen, mutta voittoa varten se kaipaisi vähän puristusta lisää. Tamma nappasi viimeksi iltaraveissa 2. sisältä kakkossijan ja sitä ennen samalta paikalta T76-tammalähdössä rahasijan.

11 Kiss Sånna on mielenkiintoinen seurattava huippukuskilla. Kesällä mukavia juoksuja pienemmissä ympyröissä tehnyt tamma taipui taukonsa jälkeen Kuopiossa reippaan matkavauhdin seurauksena keulasta neljänneksi, mutta sai puhtaat paperit. Startti vei hevosen virettä varmasti eteenpäin ja se voi venyä yllättävän pitkälle Vermonkin akselilla.

Positiivisesti uusissa maisemissa Pohjois-Karjalassa aloittanut 7 Ride palaa tutulle radalleen Vermoon. Se sai toissa kerralla lounasraveissa hyvän selkäreissun 4. ulkoa, mistä rykäisi varmaan voittoon maalisuoralla. Viimeksi tamma ei löytänyt ajoissa kiritilaa 3. sisältä. Rideä voi hahmotella revityksiin mukaan, vaikka tasaista avaajaa uhkaa hankala reissu seiskaradalta.

Pelijakauma: Nedda Millerin suosikkiaseman Chiqueen nähden voi kyseenalaistaa. Eko Kristall, Elaiza Camto, Ride ja Kiss Sånna ovat aliarvostettuja.

Juoksunkulku: Radoilta 1 ja 5 avataan hyvin. Elaiza Camto on luultavasti nopein, mutta sille kelpaisi jonkin pelihevosen selkä. Chique marssii matkalla kohti kärkipaikkoja.