Ravivihje: Toto5 Lahti 6.11.2018

Suosikki: Niukaksi suosikiksi nostamme mielipaikalleen keulaan tähtäävän 1 Stormyskyn. Ruuna teki viimeksi Vermossa normaalin juoksun selästä, mistä mielialamenijä ei ole aikoihin innostunut suorittamaan tasollaan. Kunnossa ei ole tällä hetkellä vikaa. Lahdessa Stormysky avaa suurella todennäköisyydellä keulaan, mistä esitykset ovat olleet toista luokkaa. Ruuna juoksee jenkkikärryt perässä, minkä lisäksi kenkiä riisutaan eli hevonen pääsee kilpailemaan optimivarustuksella. Koko matkan johto on täysin mahdollinen skenaario.

Haastajat: 9 Fire To The Rain oli tauolta paluussaan tasainen 2. sisältä. Ruuna pääsee nopeiden avaajien takaa asemiin ja on vaarallinen loppukirissä. 4 Seabiscuit tsemppasi Forssassa rehdisti perille toiselta ilman vetoapua. Vermossa ruuna pääsi johtavan kantaan, mistä hevonen tsemppasi varmasti kolmanneksi. Lähtöpaikka on hyvä ja Seabiscuit pääsee hyvin matkaan, mutta keulaan ei todennäköisesti ole asiaa. Kuolemanpaikan välttäessään ruuna pystyy voittamaankin. 11 Next Directionin juoksu epäonnistui Vermossa, kun ruuna lähti toisessa kaarteessa kolmannelle. Next Direction ei päässytkään johtavan rinnalle, kun yksi vastustaja nosti eteen. Tämän jälkeen viisivuotias pakitteli takaisin hännille. Startti alla Next Direction pystyy paljoon, mikäli juoksu onnistuu. 10 Bret Boko teki mainion lopetuksen Lappeessa, mutta tämän jälkeen ruuna ei ole ollut yhtä hyvä kuin kauden huippusuorituksissa. Forssassa veteraani tippui helposti ulos voittotaistosta mielipaikaltaan keulasta ja Seinäjoella välimatka voittajaan venyi lopussa selväksi, vaikka Bret Boko sai maksimaalisen selkäjuoksun. Ruuna pystyy luokallaan paljoon, mutta voi olla että paras terä on tältä kaudelta tylsynyt.

Yllättäjät: 6 Ranch Newman voitti Turussa hyvällä sisäratajuoksulla ja pirteällä loppukirillä. Skellefteåssa ruuna latasi alkuun ja katsoi ensimmäiset keulat, jotka se luovutti pois ensimmäisen takasuoran alussa. Kierrosta myöhemmin ruuna alkoi jäädä kärjestä ja otti lopulta maksimisijan. 5 Sentry ei saanut Forssassa täyttä mahdollisuutta 2. sisältä. Porissa ori jäi johtavan rinnalle, mitsä suoritus oli sijoitusta parempi. Oriin lähtöpaikka on hyvä ja nopeana avaajana se saa alussa asemat. 7 Stricker matkasi Vermossa 3. ulkona ja oli jonkin verran sijoitustaan parempi. Lähtöpaikka on ikävä ja voitto voi olla liikaa vaadittu ellei kärki sorru rajuun ylivauhtiin.

Pelijakauma: Stormysky (11%) kelpaa nelossuosikkina aina varmaksi asti. Myös Next Direction (7%) on alipelattu.

Juoksunkulku: Stormysky pitää keulat ja Asante tai Sentry puikkaa tämän kantaana. Seabiscuit jää toiselle ilman vetoapua.