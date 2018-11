Ravivihje: Toto65 Magic Monday 5.11.2018

Suosikit: Oulun osuuden päättävässä viidennessä MMT65-kohteessa uskaliammat asettuvat suosikki 1 Cool On Photosia vastaan ja 9 Keep Calmin puolesta, mutta varminta on luonnollisesti rastata molemmat. Cool On Photos on ollut äärimmäisen vakuuttava siirryttyään Katja Melkon talliin, eikä pelillinen vastustus johdukaan sen esityksistä tai siitä, että se olisi Keep Calmia jotenkin huonompi hevonen. Sisärata on kuitenkin todella iso miinus tasaiselle avaajalle ja asioista voi tulla vaikeita sen jälkeen.

Keep Calm oli puolestaan Kuopiossa edelleen todella reipas, mutta juoksu meni huonosti suunnitellun väliatakin myötä aivan mahdottomaksi. Näistä lähtösemista suosikkikaksikko on lähes tasaveroinen siten, että Cool On Photos on suosikki vain niukasti. Kun peliosuudet ovat aamupäivällä 58-23 sen puolesta niin pelillisesti on pakko liputtaa Keep Calmia.

Haastaja: 7 Coys Rain ei pohjimmiltaan häpeä suosikkikaksikollekaan, mutta kysymysmerkkejä riittää, kun hevonen on muuttanut uuteen talliin vasta kaksi viikkoa sitten. Lähtöpaikkakaan ei aiheuta ilon kiljahduksia.

Yllättäjät: Voitokas 3 Blue For You on todennäköinen keula. Ruuna vastaa siitä normaalisti sitkeästi, mutta Ylivieskan esitys oli kyllä kaukana parhaasta tasosta ja siksi hevoseen suhtaudutaan nyt isolla varauksella. 2 Staro Kung Fu ja 4 Maana's Black Rose tekevät työnsä aina säntillisesti, mutta lievä tasavauhtisuus vaivaa ja tässä taitaa voittoa ajatellen olla liian nopeita vastustajia. 11 Oh My God on parhaimmillaan kärjen läheltä ja kärsii nopeana avaajana merkittävästi takarivistä.

Pelijakauma: Suosikkikaksikon pitäisi näistä lähtöasemista olla huomattavasti lähempänä toisiaan ja Keep Calm on siten huippumerkki.

Juoksunkulku: Blue For You avaa johtoon ja pitänee paikastaan kiinni. Cool On Photosilla on suuri riski jäädä syvälle sisäradan syövereihin ja kiritilaa ei välttämättä löydy kuin pakittamalla hännille.