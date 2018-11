Ravivihje: Toto5 Ylivieska 4.11.2018

Suosikki: 7 All The Better sai hyvän juoksun Rovaniemellä sijoittuen johtavan takaa pronssille. Oulussa ruuna avasi keulaan ja veti vauhdilla, mihin nähden kuutossija oli kelpo suoritus. All The Better avaa reippaasti ja saa seiskaradaltakin asemat. Vastus ei ole paha, eli voitto on otettavissa.

Haastajat: 2 Glamour Check on selvästi tauluaan vaarallisempi menijä. Kaustisella tamma ei ollut varusteongelmien takia ajettavissa, mihin nähden sijoitus jäi heikoksi. Tamma starttaa loistopaikalta ja saa huippukautta ajavan Hannu Hietasen taakseen. Voitto ei saa yllättää ketään. 8 Basswood Grove teki vermossa sijoitustaan paremman suorituksen, mutta viimeksi kirissä ei ollut vetoa 3. ulkoa. 9 Elzevier Lloyd lopetti Kaustisella mukavasti 5. sisältä, mutta Turussa ruuna oli kaukana parhaastaan. Elzevier Lloydilla on Basswood Groven tapaan on varaa parantaa.

Yllättäjät: 1 Goofy Sunrise laukkasi Ylivieskassa pahoin lähtöön, mutta näytti tämän jälkeen erittäin hyvältä 5. sisällä. 11 Prytzygo lopetti Oulussa terävästi 4. sisältä. Joensuussa kiritilat pysyi liian kauan tukittuna 2. ulkona. 6 Lucas Gran ei säkenöinyt Oulussa 5. sisältä. Ruunalla on sisällään kykyjä parempaan. 12 Diktator on mennyt tällä kaudella tasaisesti. Tamman kapasiteetti on nähtyä kovempi. 5 Nelle Kavat oli Seinäjoella tasainen 3. sisältä. Starttiväi on tällä kertaa lyhyempi.

Pelijakauma: Glamour Check (9%) on koko Toto5-pelin parhaita rukseja. Myös Goofy Sunrise (4%) ansaitsee maininnan.

Juoksunkulku: All The Better avaa ulkoa keulaan ja pitää vauhdin reippaana.