Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Kouvola 3.11.2018

3.11. 12:16

Pitkäveto Veikkauksessa ollaan niin hyvin hereillä Kouvolan hevosten voimasuhteista, ettei pelattavaa juuri ole.

Pitkävetokertoimet tarjoavat hyvin laihasti pelattavaa, joten pääpanostus kannattaa lauantaina suunnata ehdottomasti jackpotin ryydittämään Toto76-peliin.



Ainoa pelisuositukseen yltävä kerroin on Capehill’s Cadeausta saatava 4,6. IS Ravien mielestä hevosen voiton todennäköisyys on 24 prosenttia, joka on kertoimeksi muutettuna 4,12.



Jos jännitystä haluaa pitkävedossa enemmän, viidennen lähdön suosikin Larvan Hurmoksen kerroin 2,45 ylittää niukin naukin kerroinrajan (2,33).



Pelisuositus



Kohde 4968: Capehill’s Cadeau 4,6**



Veikkaus sulkee päivän ravikohteet kello 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.