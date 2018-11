Ravivihje: Toto75 Romme 3.11.2018 – jättipottikierros

Suosikki: 10 Ural on kierroksen suurin suosikki, eikä syyttä. Susanne Richterin pienen laatutallin 5-vuotias on noussut huippuiskuun ja tuntuu olevan omissa sarjoissaan tällä hetkellä yksinkertaisesti muita parempi. Toissa kerralla kova Laskari jäi keulasta ohittamatta, mutta viimeksi asetelmat vaihtuivat, ja Ural meni johtavan rinnalta menojaan. Samalla taktiikalla irtosi 75-voitto myös syyskuun puolivälissä Hagmyrenissä. Takarivistäkin Örjan Kihlström voi hankkia nopean lähtijän takaa kohtalaisen hyvät asemat ja Uralilla on mahdollisuus nujertaa vastustajansa viimeistään loppukirissä. Korkeilla prosenteillakin jackpot-kierroksen varma.



Haastajat ja yllättäjät: Hyvää työtä 75-tasolla tehnyt 5 Dreamboy As nousee ykköshaastajaksi. Solvallassa paikka toisen radan vetäjänä oli lopulta liikaa, mutta viimeksi Björn Goopin ori teki taas hyvän kirin 4. ulkoa, vaikka totosijat jäivätkin haaveeksi. 9 Roheryn on ottanut tammalähtöjen voitot hallitusti keulapaikalta. Timo Nurmoksen valmennettava on aiemmin osoittanut riittävänsä oriitakin vastaan ja pystyy sopivat asemat löytäessään kamppailemaan kärkisijoista. 11 Hawk Cliff jäi toissa kerralla vaille kiritilaa. Pitkä kuiva kausi päättyi viime startissa, jonka Timo Nurmoksen valmentama ruuna voitti johtavan rinnalta. Kunto on mainio, mutta asetelmat tietysti vaativat. Lähtöön viimeksi laukannut 12 Sign Me Up Too ei myöskään tunnu mustalta lähtöpaikalta kovin todennäköiseltä menestyjältä tällä kertaa, vaikka hyvä hevonen onkin. Nopea 3 Brothers In Am vallannee ravatessaan kärkipaikan auton irrottua, mutta 75-tasolla voitto on silti tiukassa. Viime kerralla Jennifer Tillmanin ajokki laukkasi johtavan rinnalta avauskurviin. 8 Mellby Emeralds veti viimeksi toista rataa, painui takasuoralla kärkeen ja jatkoi varmaan voittoon. Paikka nopeiden avaajien ulkopuolella tekee tehtävästä tässä hankalan.



Juoksunkulku: Brothers In Am on suosikki keulapaikan ottajaksi kun 6 Ebony Boko on joutunut sen ulkopuolelle. Myös 4 Dice Man avaa välistä hyvin. Ural pyrkii nopeiden takaa heti vähintään puolenvälin paikkeille, ja jos vauhti rauhoittuu, vähintään kuolemanpaikka on vapaana.



Pelijakauma: Ural (66%) on hieman liikaa pelattu, mutta kuitenkin varsin todennäköinen voittaja.



Ranking: A) 10 B) 5, 9, 11, 12, 3, 8 C) 6, 4, 7, 2 D) 1