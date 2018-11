Ravivihje: Toto76 Kouvola 3.11.2018 – 60000 euroa ekstraa potissa

Suosikki: 4 Pops' Sunrise onnistui kirimään 4. ulkoa nousijadivarin ykköseksi viime lauantaina Porissa, vaikka ohjastaja Olli Koivunen sanoi lähdön jälkeen, ettei hevosella ollut paras päivänsä. 10 Pegasos Bolt nousikin uhkaavasti kupeelle lopussa. Tämä finaalilähtö on kovempi ja nyt Pops' Sunrisen on pistettävä taas parastaan, jotta voittoputken jatkamisesta voi haaveilla. On ihan mahdollista, että ahkerasti lokakuussa kilpailleen hevosen vire on ainakin väliaikaisesti laskussa.

Haastajat: 9 Capehill's Cadeau on monen idea tähän paikkaan. Se tykitti viimeksi Vermossa 3. ulkoa viimeiset 600 metriä 12,3-vauhdilla ja haastoi voittaja Krampusta tiukasti maaliin saakka. Capehill's Cadeau on kärsinyt urallaan paljon vammoista ja 8-vuotiaalla on vyöllä vasta 22 kilpailua. Viime juoksunsa perusteella ori pärjää, muttei pidä myöskään yllättyä, jos sen otteet eivät ole aina yhtä teräviä. 3 The Rector on ollut hyvä voittojuoksunsa jälkeenkin. Toissa kerralla se otti vahvasti kyytiä alun laukan jälkeen. Viimeksi tuli hopeaa erittäin vahvalla 800 metrin kirillä 6. ulkoa. Ruuna kulki sen 12,5-vauhdilla ja tuli lopun selvästi koviten. 6 Rebel Rapid oli toissa kerralla Kouvolassa nousijadivarin selvä pelisuosikki mm. The Rectoria ja muutamaa muuta tämän lähdön hevosta vastaan. Se paikkasi lähtölaukan hienosti. Myös viimeksi laukka pilasi pelin. Tällä kertaa hyppy tuli 2. ulkoa 800 metriä ennen maalia. Rebel Rapid kiri viimeiset 600 metriä väkevästi 12,1-vauhtia, joten kunto pitää.

Yllättäjät: 7 The Dude kiri viimeksi tosi herkästi kärkeen vetävistä selistä, mutta nyt juoksusta tulee todennäköisesti vaikeampi. Ruuna on papereissamme edelleen vain yllättäjä. 1 Jimmy Ray sai viimeksi tilaa johtavan takaa vasta ihan lopussa ja tavoitti Pops' Sunrisea 12,5-lopetuksessa hieman. Nopea avaaja saa taas hyvän reissun ja on yllätysvalmis.

Juoksunkulku: Jimmy Ray pitää ensimmäiset keulat Wonder Womania vastaan. Rebel Rapidin selkä kelvannee.

Pelijakauma: Pops' Sunrise (41%) on ylipelattu, samoin The Dude (14%). Capehill's Cadeau (16%) on alustavasti hyvä merkki, mutta sen kannatus nousee varmasti lauantai-iltapäivään mennessä. The Rector (10%) ja Rebel Rapid (11%) ovat parhaat merkit.