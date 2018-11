Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 2.11.2018

Suosikki: 6 Crossfire Bonfiren kaksariputki katkesi Porissa suursuosikkina, muttei esitystä nyt määräänsä enempää voi pikkutauolta moittia, vaikkei se tietystikään ihan parasta suorittamista hevoselta ollut. Alussa oli kuitenkin tarjolla pitkään kolmatta rataa ennen kuin keulapaikka irtosi. Lähtö vaikuttaa perjantaina aika sopivalta ja jo Porin tasokin riittää pitkälle, vaikka oletettavasti ruuna saattaa terävöityäkin startti alla.

Haastajat: 10 Shadow Leader on mielenkiintoinen haastaja siinä mielessä, että pitkään vaivanneisiin kaarrejuoksuongelmiin on valmentajan mukaan saattanut löytyä tauolla ratkaisu. Hevonen on väläytellyt kykyjään, mutta ei ole ravannut kaarteita kunnolla oikeastaan koko uransa aikana. Ilman positiivisia kommentteja sitä ei tarvitsisi takarivistä peleihin, mutta nyt voi olla toinen tarina.

Uusista käsistä debytoiva nopea 4 Read More napannee ensimmäisen keulan, mutta on tyytymässä suosikin selkään jatkossa. Ruuna on tähän porukkaan kelpo menijä ja saa hyvän juoksun.

Yllättäjät: 1 Senator Casella on ollut usein epäonnea ja kykyjensä puolesta se olisi ansainnut tällä kaudella voitonkin. Ykkösrata on kuitenkin suurella todennäköisyydellä loukkupaikka. 8 Reason To Believella on kykyjä paljon tätä kovempiinkin tehtäviin, mutta tammalla on turhan vahva oma tahto ja se suorittaa tasollaan äärimmäisen harvoin.

Pelijakauma: Lähdön pelijakauma on alustavasti aika kohdallaan, eikä suosikin käytttäminen varmana olisi aamun peliosuuksilla ainakaan kovin väärin, mutta se saattaa vielä nousta.

Juoksunkulku: Read More etenee ensin johtoon, mutta sille kelpaa suosikin selkä.