Ravivihje: Toto5 Rovaniemi 1.11.2018

Suosikki: 3 Forastero on sopivassa seurassa selvä ykkösmerkki. Ruunan vire on hyvä, sillä se viimeisteli kuntoaan Oulun startissa hyvällä kirillä 6. ulkoa. Edellinen voitto tuli varmaan tyyliin 4. ulkoa tätä kovemmassa lähdössä. Forastero ei ole alussa nopeimpia, mutta pystyy menestymään juoksulla kuin juoksulla. Taulu on laukkojen osalta puhdas, mutta ohjastaja muistutti, että hyppy voi edelleen tulla.

Haastajat: 7 Going Ville ei toissa kerralla saanut vapaata sisäratajuoksulla. Viimeksi ruuna oli sijoitustaan parempi 4. ulkoa tehden rehdin kirin ulkoradoilla. Ruuna on tulosriviään paremmassa kunnossa ja suosikin ykköshaastaja. 8 Saxoi on myös kelpo menijä, mutta tauolta suosikin kukistaminen olisi pieni yllätys. Ruuna pääsee suosikkia paremmin matkaan ja saattaa tähdätä jopa johtopaikalle, mikäli ohjastaja satsaa starttiin reilusti.

Yllättäjät: 1 Arctic Shot joutui viimeksi avaamaan 11-vauhtia, ja kesti siihen nähden mukavasti. Ruuna pääsee taas loistopaikalta liikkeelle, mistä totosija on mahdollinen. 2 Radical Way pääsee huippukuskilla loistoasemista matkaan, mutta otteiden on terävöidyttävä edellisistä, mikäli ruuna mielii taistella voitosta. 6 Rocking Love on hyvänä päivänään tulosriviään parempi menijä. Sijoitus kärjen tuntumassa lienee sille maksimisuoritus.

Pelijakauma: Going Villen peliosuus (9%) kuuluisi olla jonkin verran korkeampi.

Juoksunkulku: Arctic Shot, Rocking Love ja Saxoi kiihdyttävät parhaiten matkaan. Arctic Shot saanee puolustettua keulapaikan.