Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 31.10.2018

Suosikki: 2 Wrongdoer on lähtöpaikkansa ansiosta ykkösmerkki ja mahdollinen varmaehdokaskin. Östersundissa ruuna voitti parijonosta ja Solvallassa keulasta. Viimeksikin se avasi hyvin, mutta laukkasi avauskaarteeseen mentäessä kun kuski joutui korjaamaan sisälle valunutta hevosta ulospäin. Jos Anders Eriksson pääsisi hakemaan sujuvasti johtopaikan hallintaansa, voitto olisi ulottuvilla.



Haastajat ja yllättäjät: 11 Grand Illusion ja 12 Uret joutuvat aloittamaan oleellisesti kehnommilta paikoilta, mutta molemmilla on silti edellytyksiä kärkeen. Grand Illusion aloitti Björn Goopin tallista helpolla voitolla. Se eteni johtavan rinnalta keulaan viimeisellä takasuoralla ja hallitsi tapahtumia perille. Uretille laukat ovat tulleet tutuiksi ja viimeksikin se otti lyhyen hypyn lähtösuoran päässä sekä uudelleen puolimatkassa juuri kun oli kiertänyt johtavan kupeelle. Siitä huolimatta ruuna nousi vielä helppoon voittoon, toki vastus on kesy. Ravatessaan 5-vuotias on sarjoihinsa kova tekijä. Oaks-karsinnassa parijonosta hyvin kirinyt 5 Mellby Gin oli viimeksi 75-lähdössä johtavan takaa pettymys. Jos jenkkikärryillä ja kokolapuilla tamma palaa syyskuun tasolleen, ei kärkisija ole poissuljettu. Yllätysosaston kiinnostavin on 6 Andthedanceisover, joka teki viimeksi 4. ulkoa kelpo lopetuksen. Kuski vahvistuu, ja jos nopea ruuna pääsee alussa hyviin asemiin, se voi riittää korkeallekin. 10 Come Together voitti toissa kerralla keulasta ja tsemppasi viimeksi mukavasti johtavan rinnalta. Voiton suhteen takarivin paikka voi olla nyt hieman liikaa. 4 Kristina Sånna voitti Örebrossa helposti keulasta 13-lopetuksella ja lähtöasetelmat ovat nytkin hyvät. Matkaa on kuitenkin puoli kierrosta enemmän. 1 M.T.Mourinho kesti Eskilstunassa keulasta voittoon, vaikka askel meni lopussa varsin raskaaksi. Sopivalla juoksulla totosija ei ole mahdoton.



Juoksunkulku: Wrongdoer pyrkii kakkosradalta keulaan, ulompaa sen haastavat alussa Kristina Sånna ja Andthedanceisover. Grand Illusion ja Uret voivat kumpikin tulla ajoissa eteenpäin.



Pelijakauma: Wrongdoer (35%) on oikea suosikki ja pinnat jotakuinkin kohdallaan. Grand Illusion (12%) on alipelattu, samoin Andthedanceisover (3%). Mellby Gin (16%) on saanut liikaa kannatusta.



Ranking: A) 2 B) 11, 12, 5, 6, 10, 4, 1 C) 9, 3, 8, 7 D) -