Ravivihje: Toto65 Vermo 31.10.2018

Suosikki: 9 Ronaldo Malibu on tehnyt vaikutuksen ja starttaa pienen vihjesysteemin apuvarmana. Ruuna on ollut oikein hyvä viime juoksuihinsa ja kirikykyä on vaikka muille jakaa. Toissa kerralla Teivon Nuorten sarjassa se spurttasi 3. ulkoa viimeiset 400 metriä 11,9-vauhdilla ja hävisi vain keulasta kovaa lopettaneelle Kaptahille. Viimeksi tuli odotettu paluu voittokantaan. Ronaldo Malibu avasi terävästi keulaan, mutta tyytyi juoksupaikkaan johtavan takana ja tyytyi seuraamaan ylivauhtia hurjastellutta kärkikaksikkoa hajuraon päässä. Kiriin tarvitsi lähteä vasta loppusuoralla ja Ronaldo Malibu spurttasi herkän näköisesti ykköseksi. 3-vuotias kehittyy harppauksin ja voi olla nyt vielä parempi kahden viikon starttivälillä.

Haastajat: 10 Tiffany Journey on suosikin tavoin huippukunnossa. Toissa kerralla Vermossa se kiri 4. ulkoa viimeiset 700 metriä voitokkaasti 13,5-vauhdilla. Viimeksi edes laukka ei vienyt voittoa. Hyppy tuli heti lähtiessä ja pudotti Tiffany Journeyn yli 50 metrin päähän kärjestä, mutta tamma pystyi silti kiertämään vielä muut rapakelissä. Tämä tehtävä on vaativampi vastuksen puolesta, mutta kunto siis rautaa. 6 Hightower Comery on hyvä avaaja ja pyrkinee keulaan, mistä voisi venyä korkealle. Viimeksi Kriteriumin karsinnassa tuli paha lähtölaukka, minkä jälkeen ruuna kulki viimeiset 2300 metriä 16,5-vauhdilla. Edelliskerralla Turussa Kasvattajakruunun alkuerässä edelle jäi vain tosi kovia Knows Bestin ja Mr Big Starin johdolla.

Yllättäjät: 12 Masterstroke Aria hävisi rata-arvonnan, mutta ei kärsi lähtöpaikastaan yhtä paljon kuin moni muu, kun olisi tasavauhtisena saattanut muutenkin jäädä jalkoihin alussa. Hevonen on hyvä ja runnoo korkealle, jos takahevoset saavat mahdollisuuden. 5 Free And Happy seurasi viimeksi selvästi parhaiten Masterstroke Ariaa ja oli oikein hyvä märällä radalla. 3 Caramba Mustang ei ole vielä voittanut, mutta vaikuttaa nousukuntoiselta pitkän tauon jälkeen. Viimeksi tuli jo hopeaa mukavalla loppuvedolla 3. sisältä. 4 Keisari Kiltti otti taulussa näkyvän voittonsa keulasta, mihin kuski saattaa pyrkiä taas.

Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys, jossa moni hevonen hinkuu kärkeen. Todennäköisin piikkihevonen on Hightower Comery, mutta paikkojenhaku voi venyä. Ylivauhtinen alku ei yllättäisi ja sataisi takarivin hevosten laariin.

Pelijakauma: Ronaldo Malibu (46%) on melko oikein pelattuna suosikkina apuvarma-ainesta. Hightower Comery (10%) on aliarvostettu varmistusmerkki ja Free And Happy (14%) puolestaan hieman liian luotettu.