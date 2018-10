Ravivihje: Toto5 Teivo 30.10.2018

Suosikki: 5 Bosses Ladyn voittoputki katkesi viimeksi, mutta se kisa oli Kriterium-finaali ja siinäkin oli tuloksena kunniakas kakkossija. Tiistaina vastassa on pelkkiä tammoja ja oikein lupaava 3-vuotias on luonnollisesti jättisuosikki. Hevonen ei ole startannut kolmeen viikkoon, mutta on valmentajansa mukaan harjoitellut normaalisti ja siltä voi odottaa hyvää suoritusta. Normaaliesityksellä Toto5-pankki tuskin sitten häviääkään. Eiköhän hevosta kunnioiteta tässä niin, että se pääsee keulaan tekemään oman juoksunsa.

Haastaja: 8 Double Revenge on myös lupaava tamma. Sen esitykset ailahtelevat aavistuksen, mutta Kouvolassa oli taas hyvä päivä ja siellä hevonen puski pitkällä kirillä rehdisti Kymenlaakso-ajon -finaaliin, eikä karsintavoittokaan jäänyt kuin senttien päähän. Jossain tapauksessa ja huippupäivänään Double Revenge voisi joskus lyödä suosikinkin, mutta näistä lähtöasetelmista se olisi juuri niin iso yllätys kuin peliosuudetkin osoittavat.

Yllättäjät: 2 Coktail Princess olisi ansainnut tällä kaudella esityksillään enemmän kuin on saanut, mutta laukkoja ja epäonnea on ollut riittämiin. Tamma jäi esimerkiksi OEX-finaalissa pussiin ja kestää vertailun nyt ainakin muita kuin suosikkia vastaan. Nopea 3 Arctic Elsa pamauttaa ensiksi johtoon, mutta tyytynee jatkossa suosikin selkään. Siitä olisi hyvä liftailla ainakin tototaistoon. Hevonen oli varsin mainio Kriterium-karsinnassa, vaikkei sitten luonnollisesti finaalissa riittänytkään 4. ulkoa kuin seitsemänneksi. 7 Haley Web on kipakka pikkutamma, mutta rima nousee edellisistä aika lailla parhaiden 3-vuotiaiden tammojen puristuksessa.

Pelijakauma: Bosses Lady on jonkin verran liian suuri suosikki, muttei sen varmistamisessa ainakaan tasapainossa muiden kanssa taida olla kovasti järkeä. Lievää pelillistä etua olisi kolmikossa Double Revenge-Coktail Princess-Arctic Elsa.

Juoksunkulku: Arctic Elsa avaa johtoon, mutta eiköhän keulapaikka ole avauspuolikkaan aikana tarjolla suosikille. Matkalla tuskin pidetään liiaksi kiirettä.