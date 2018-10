Ravivihje: Toto65 Magic Monday 29.10.2018

Suosikki: Viidennessä kohteessa on mukana monta hyvää hevosta, mutta silti 6 Boulder Rocket erottuu selvähköksi suosikiksi. Ruuna kiersi Jokimaa Tekee Tähtiä -karsinnassa upeasti 7. ulkoa kakkoseksi ja finaalissa viisivuotias lopetti 3. sisältä mukavasti kuudenneksi. Boulder Rocket ei ole alussa nopeimpia, mutta jaksaa kiertää eikä paikka johtavan rinnallakaan tuhoa menestymismahdollisuuksia. Eturivissä on useita nopeita avaajia, joiden kesinäinen nahistelu suosisi Boulder Rocketia.

Haastajat: 4 Keep Calm juoksi keulassa niin Jyväskylässä kuin Seinäjoellakin. Ruuna teki molemmilla kerroilla hyvän suorituksen ja tähtää tälläkin kertaa samalle paikalle. 1 Oh My God S on kuitenkin niin nopea lähtijä, että sen ulkopuolelta ei johtopaikalle ole asiaa ellei sillä valita selkätaktiikkaa. Lahdessa Oh My God S avasi lujaa ja juoksi lopulta kärjen tuntumassa sisäradalla. Viimeksi taktiikka oli samanlainen. Hyppy loppukurvissa vei mahdollisuudet totokamppailuun. 11 Pam Hallover voitti Jyväskylässä varmasti keulasta. Viimeksikin ruuna matkasi johtopaikalla, missä ruuna veti tasaisen kovaa ja kesti Hard To Trickin jälkeen kakkoseksi. Tällä kertaa juoksusta tulee haastavampi.

Yllättäjät: 5 Sign Of Secret on hyvän kapasiteetin omaava menijä, joka palaa paussilta. Valmentaja oli etukäteen suht' luottavainen, sillä kesällä kuusivuotias meni tauolta kevyillä valmisteluilla heti 16 läpi. 7 Vie de Dream kesti Jokimaa Tekee Tähtiä -karsinnassa keulasta neljänneksi. Viimeksi lähtölaukka pilasi pelin heti kättelyssä. 3 Sweet Malkin otti Kaustisella yllättävän laukan 700 metriä ennen maalia, mutta kulki tämän jälkeen asiallisesti. 10 Classic Emotion lopetti Oulussa 5. sisältä terävästi, muttei aivan ehtinyt totoon. Lähtöpaikka on haitallinen hyvälle avaajalle. 8 Klara Håleryd kesti Jyväskylässä 2. sisältä kolmanneksi kaukana voittajan takana. Tamma avaa tarvittaessa erittäin terävästi.

Pelijakauma: Boulder Rocketin peliosuus (36%) on korkeahko, mutta prosenteissa on hieman nousun varaa. Se on papereisamme kierroksen paras Toto65-varma.

Juoksunkulku: Oh My God S, Keep Calm, Vie de Dream ja Klara Håleryd lähtevät parhaiten matkaan. Oh My God S juoksee keulassa ellei saa kovaa prässiä alkumatkalla. Saattaa olla, että Keep Calm prässää itsensä lopulta keulaan. Avauskierros mennään joka tapauksessa vauhdilla.