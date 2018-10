Ravivihje: Toto5 Jokimaa 28.10.2018

Suosikki: Suomenhevosten kolmella kilometrillä monella hevosella on mahdollisuuksia ihan kärkeen. 14 Limuska on riittänyt ikäluokkatasollakin ja on kova kirihevonen, mutta samalla erittäin laukkaherkkä, kuten tulosrivistä on helppo päätellä. Ehjällä juoksulla Limuska voi olla vaikka ylivoimainen tällaisessa sakissa. Sen toissa kilpailu on Villimiehen tammakilvan finaalista. Tamma otti laukan 1. kaarteessa ja matkasi 6. ulkona. Uusi laukka kolmannelta radalta vajaa kierros ennen maalia pilasi pelin lopullisesti kärkisijojen suhteen. Hyvä loppuveto kantoi vielä kuudenneksi. Viimeksi Killerillä Limuska otti pahan lähtölaukan ja kulki sitten viimeiset 1900 metriä 28,5-kyytiä toisen laukan kera, joten kunto pitää.

Haastajat: Limuskan vastustajat eivät ole tänä vuonna juuri voitoilla juhlineet. 8 Cometar onnistui tempussa toissa kerralla Kaustisella 2600 metrillä. Se matkasi johtavan rinnalla ja painui 600 metriä ennen maalia pitävään piikkiin keulahevosen laukattua. Viimeksi Killerillä Cometar kiri hyvin loppua takapareista. 13 Hyvännäköinen on mennyt mukavasti tätä kovemmissakin tehtävissä. Juha Utalan mukaan loppukesän kisoissa tamman veriarvot eivät olleet kohdillaan ja meno oli siksi tavallista tahmeampaa. Nyt pitäisi olla parempaa luvassa. 11 Adven Ture kiri toissa kerralla Lappeessa ruuna kulki viimeiset 800 metriä 2. ulkoa 28,8-vauhdilla ja pinnisteli kakkoseksi. Pitkän matkan luulisi sopivan tasavauhtiselle hevoselle hyvin. 1 M.A. Pisteen kunto jäi näkemättä laukkojen vuoksi viimeksi taukostartissa, mutta ennen paussiaan tamma oli pelihevosia tätä kovemmissakin tehtävissä.

Yllättäjät: 9 Pyöriän Wiising on tasaisen varmassa vireessä ja hyötyy kelien hidastumisesta. Viimeksi Kouvolassa ruuna kiersi johtavan rinnalle kirikierroksen käynnistyessä ja kulki viimeisen tonnin mukavasti 28,2-vauhdilla. 15 Vilokkinen on vaihtanut Saku Mikkolan valmennukseen. Hevonen kuuluu treenaavan ihan asiallisesti ja sillä on kykyjä tällaisiin tehtäviin, joten ruuna mahtuu heti revityksiin. 7 Jennyn Lumikki ei ole voittanut vielä koskaan, mutta on ainakin toissa starttinsa pussituksen perusteella riviään paremmassa kunnossa.

Juoksunkulku: Luvassa taitaa olla laukkojen sävyttämä kilpa, jossa keulahevonen voi vaihtua monta kertaa. Tosi-Tonni, Jemmatar ja Jennyn Lumikki lienevät nopeimpia ensi metreillä.

Pelijakauma: Tällaiseen mitättömien marginaalien lähtöön ei tee mieli ottaa pelillistä kantaa. Lähtö pelataan vihjesysteemeissä leveästi.