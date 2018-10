Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Pori 27.10.2018

Pelisuositus

Lauantain ravien päälähdön St. Legerin (lähtö 11, T76-7) suosikkimme Lexus Dream on iltapäivän pitkävetokohteiden paras haku. Se saa kertoimen 5,75, mikä tuskin on kauaa tarjolla ennen kertoimen laskua. IS Ravien rajakerroin painuu alle neljän.Lexus Dream palasi 1,5 kuukauden tauolta hyvävireisenä viime perjantaina Turussa. Kovaluokkainen derbykakkonen lopetti rauhallisen matkavauhdin jälkeen piikistä höyhenenkevyesti 10,5-kyyytiä ja karkasi selvään voittoon ennen peesissään juossutta Twist Of Fatea.Ravien viidennessä lähdössä (T76-1) Tahtova saa kertoimen 3,90, mikä ylittää kerroinrajamme niukasti. Viime kilpailu on syyskuulta ja alla on sairauspaussi, joten panokset pidetään minimissä. Ennen taukoa syyskuisessa kohtaamisessa Tahtova ohitti tämän lähdön suosikiksi luotetun Julminin selvästi kirissä.4-vuotiaiden suomenhevosten Satakunta-ajo on ravien yhdeksäs lähtö ja T76-pelin viides kohde. Siinä pitkävedon Muu voittaja -vaihtoehto saa niukan ylikertoimen 3,20. Vaihtoehto sisältää muun muassa Ypäjä Luotsin ja Kansainvälisen voitot. Molemmat ovat IS Ravien papereissa perusmerkkejä tasaiseen lähtöön.Kohde 8640: Tahtova 3,90 *Kohde 8645: Muu voittaja 3,20 *kohde 8656: Lexus Dream 5,75 ***Veikkaus sulkee päivän ravikohteet kello 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.