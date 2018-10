Ravivihje: Toto75 Jägersro 27.10.2018

Suosikki: 4 Dear Friend on esittänyt tammalähdöissä todella vahvaa kuntoa jo pitkään. Voittosarja tosin katkesi viimeksi, mutta vastassa tammojen Ruotsin mestaruudessa olikin Cash Crowe. Johan Untersteinerin 5-vuotias teki kuitenkin sen peesistä hyvän suorituksen. Tällä kertaa vastassa ovat oriit ja ruunat, mutta jos tamma pääsisi keulaan, voitto olisi tietysti nytkin ulottuvilla. Se ei kuitenkaan ole varmaa ja prosentit ovat varsin korkealla. Muitakin mahdollisia nostetaan siis lapulle.

Haastajat ja yllättäjät: 9 Don't Mind Me palasi parin kuukauden tauolta Hagmyrenissä ja otti 4. ulkoa 10,9-vauhtisella 700 metrin kirillä ylivoimavoiton. Porukkakin oli kevyt, mutta jenkin olemus vaikutti varsin hyvältä, eikä huippuvire ole kaukana. Mahdollinen, jos eturivin hevoset eivät pääse sujuvasti sopuun juoksupaikoista. 3 Stepping Spaceboy on suosikin tavoin kiinnostunut vetotöistä ja voi rinta rinnan onnistuakin pitämään tämän ulkopuolellaan. Oriin voittoa 75-tasolla on odotettu tänä vuonna jo useasti, mutta täysosumaa ei ole tullut. Viime starttien laukat askarruttavat myös vähän, viimeksi erhe tuli 4. ulkoa päätöskierroksen alussa ja Färjestadissa ensimmäisen takasuoran alussa. Vähän pelattuna kuitenkin kelpo merkki. Sitä on myös 10 Falk On Hill, joka ei ole voittanut syksyllä, mutta suoritus viimeksi 2. ulkoa oli aivan hyvä. Se eteni loppusuoran alussa jo kärkeen, mutta vauhdilla kirinyt Sobel Conway ehti lopulta edelle. 1 Othello Victory ei käynnistynyt viimeksi pikamatkalla odotetun hyvin ja tehtävästä 4. ulkoa tuli mahdoton. Ruuna pystyy kyllä avaamaan paremminkin, eikä se ykkösradalta ole aivan pihalla. 5 Triton Neergård ei saanut samassa kierroksen pyrähdyksessä 2. sisältä mahdollisuutta. Nopeiden avaajien ulkopuolelta juoksun onnistumisesta ei tosin ole takeita. 6 Västerbo Exact otti viimeksi johtavan takaa maksimisijoituksen ja ruunaa on sen jälkeen hoidettu. Lyhyt matka ei ole sille etu, mutta kovalla matkavauhdilla se voi tietysti nousta lopussa tototaistoon. 12 Disco Volante vaihtoi Solvallassa 5. sisältä viimeisellä takasuoralla ulkoradoille ja tuli kohtalaisesti perille. Tyyli ei kuitenkaan ollut paras mahdollinen. Näistä asemista voittoon on vaikea yltää.



Juoksunkulku: Othello Victory voi avata hyvinkin, mutta Stepping Spaceboy ja Dear Friend lienevät kuitenkin vakavimmat keulapaikan tavoittelijat.



Pelijakauma: Dear Friendin (49%) peliosuus on liian korkealla. Stepping Spaceboy (5%) on haastajista prosenttien valossa pelikelpoisin. Disco Volante (9%) on ylipelattu.



Ranking: A) 4 B) 9, 3, 10, 1, 5, 6, 12 C) 11 D) 7, 2