Ravivihje: Toto76 Pori 27.10.2018 – potissa 123856 euroa ekstraa

Ravien päälähtö on kierroksen huipentava St. Leger, joka on tänä vuonna Satakunta-ajon tavoin melko pyöreä kilpailu. Ohjesääntö on lähes poikkeuksetta ollut, etteivät vanhemmat oriit ja ruunat voi ehtiä voittoon kahdelta takamatkalta, mutta tämän vuoden kilpailussa niillä on siihen paremmat saumat kuin normaalisti.

Suosikki: Äärimmäisen niukka kärkirankkauksemme on Derbyn kakkonen 7 Lexus Dream. Se palasi 1,5 kuukauden tauolta hyvävireisenä viime perjantaina Turussa. Ruuna lopetti rauhallisen matkavauhdin jälkeen piikistä höyhenenkevyesti 10,5-kyyytiä ja karkasi selvään voittoon ennen peesissään juossutta 6 Twist Of Fatea. Koska Ari Moilanen ajaa 9 Callela Ladybossia, Lexus Dreamin kärryille hyppää ensimmäisen kerran Esa Holopainen.

Haastajat: Tammahyvityksen turvin vain yhdeltä pakilta matkaan pääsevä huipputamma Callela Ladyboss voi olla myös monien suosikki.

Se teki toissakertaisen hiitinomaisen keulavoittonsa jälkeen aivan hurjan juoksun viimeksi Tammatähdessä. Callela Ladyboss joutui kiertämään 08,0-vauhdissa ensimmäiset 600 metriä 3. rataa pitkin, lähti 400 metriä myöhemmin uudelleen kiertämään ja jaksoi taistella mailin revityskilpailussa hienosti toisena maaliin. Sen edelle kiskaisi tasaisemman tarkkailujuoksun 4. ulkona saanut 4 Free Me, joka ei ole pelihevosiamme heikommin sopivalla keskipitkällä matkalla.

10 Cameron Evo riitti Derbyssä nappijuoksulla viidenneksi. Se ei jäänyt lopulta kuitenkaan kuin kymmenyksen Lexus Dreamista. Ori oli viimeksi mukana hopeadivisioonafinaalissa, jossa spurttasi ärhäkästi keulasta voittaneen Chief Orlandon kupeelle, kun pääsi myöhään maalisuoralla tämän takaa vapaaksi. Se on yksi voittajakandidaateista.

Kahden pakin kovimmat lienevät hurjan kauden tehneet 16 Atupem ja 12 Jugador. Atupem kiri SM-lähdössä 5. ulkoa huikeasti taistoon kolmossijasta paljon taloudellisemman sisäratareissun saaneen Callela Ladybossin kupeelle. Viimeksi se laukkasi lähtösuoran päässä ja jäi tauolle.

Jugador on myös yksi kauden kovimmista nousijoista. Kun kymmenen kertaa voittaneen ruunan juoksut ovat vähänkin onnistuneet, se on voittanut aina ilmavalla tyylillä. Näin kävi muun muassa viimeksi Vermon T76-lähdössä keulapaikalta. On mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon melko pienellä voittosummalla matkaan lähtevä ruuna pystyy vielä venymään tällaisessa huippulähdössä.

Edes paalukarsinan nuoret tammat eivät ole täysin ulkona voittotaistosta, jos niiden juoksut lähtevät sujumaan jouhevasti. On vaikea sanoa, mikä kolmikosta ottaa vetotyöt kontolleen, vai ampuuko Lexus Dream niiden ohi tuulta halkomaan.

1 Club Nord Elit kurotti viimeksi Tammachampionissa 3. sisältä kiertämättä kakkoseksi ohi keulassa juosseen 2 Callela Lisbethin, jonka esityksistä on jäänyt jatkuvasti vähän puuttumaan. 3 Lixys Starin mukava 600 metrin kiri 3. ulkoa viitossijalle oli samanveroinen esitys kuin edellisillä.

Yllättäjä: Väkivahva 15 Still Loving You jätätti viimeksi kolmannella puolikkaalla, kun yritti edetä takaa, mutta tuli lopun vahvasti. Matka on oriille iso etu, ja myös uusi kuski voi piristää sitä.

Pelijakauma: Lexus Dreamin pitäisi olla suosikki Callela Ladybossin sijaan. 8 Cash No Limitiä on pelattu turhan paljon ja Still Loving Youta liian vähän.

Juoksunkulku: Lexus Dream pystyy avaamaan myös voltista niin kovaa, että hakee pakilta piikkipaikan alkumatkalla.