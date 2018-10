Ravivihje: Toto5 Pori 26.10.2018

Suosikki: 3 Multi Tähti palasi Kouvolaan tauolta ja otti sitkeän esityksen päätteeksi yllätysvoiton. Sen startin jälkeen ori vaihtoi Jouni Miettisen talliin, jossa se puolestaan jäi suosikkina neljänneksi. Sekin esitys oli kuitenkin kaukaa 5. ulkoa pitkällä kirillä hyväksyttävä. Avainhevonen, muttei paljon pelattuna mikään varmaehdokas.

Haastajat: 11 Linkeli on tehnyt varmaa jälkeä oikeastaan läpi uransa. Lähtöpaikka vaikeuttaa, mutta tamma jaksaa kierrelläkin ja nousee täältäkin taas kärkitaistoon.

Kyvykäs 1 Raama on tauolta arvoitus ja ykkösrata tuo alkuun todella suuren laukkariskin. Valmentajan mukaan paussi on muuten tehnyt hyvää ruunan olemukselle ja se on kysymysmerkitkin huomioiden ainakin alustavasti aliarvostettu aika paljonkin.

2 Rojaalilla on hyvä jakso, mutta myös aina selvä laukkariski. Ehjällä taistossa kärkisijoista.

5 Sävel-Tähti on edellisen kanssa samaa sarjaa. Kyvyiltään ruuna on ehkä jopa koko lähdön paras ja siltä on nähty toisinaan aivan hurjia kyytejä laukkojen jälkeen. Hyppy tahtoo vain tulla väistämättä lähes joka kerta.

Yllättäjät: 7 Voima-Simo on nousussa ja otti viimeksi jo voitonkin, kun kilpakumppani laukkasi maaliin. Nyt ruuna on lievässä ylisarjassa kuitenkin aiempaa kovemman tehtävän edessä. 10 Hurjaharjan meno on ollut monen muun lähdön hevosen tapaan epävarmaa, mutta ei se luokaltaan ole ihan ulkona. Nopea 4 Venlan Vekkuli viihtyy matkalla keulapäässä, mutta voittoa ajatellen puristusta kaivattaisiin lisää.

Pelijakauma: Raama on kiinnostavin pelihevonen, vaikka alun laukkariski on iso.

Juoksunkulku: Venlan Vekkuli ja Vauhti-Leevi avaavat selvästi parhaiten. Kumpikaan ei ole kuuma pelihevonen, mutta taktiikka saattaa olla silti aktiivinen. Pelihevoset miehittävät kirikaistan päätöslenkillä, joskin Hannu Torvinen voi olla Multi Tähden kanssa aktiivinen jo aiemminkin, mikäli hevonen sattuu pääsemään hyvin matkaan.