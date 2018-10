Ravivihje: Toto5 Kouvola 25.10.2018

Suosikki: 3 Mark More starttaa suosikkina ja T5-varmakandidaattina. Ruuna on ollut kaksi kertaa tosi hyvä Christa Packalenin valmennuksesta ja treenari uskoo, että otteet voivat kohentua edelleen.

Toissa kerralla tauolta palatessaan Mark More sai maukkaan juoksun johtaneen Notablen selässä ja spurttasi helposti ohi loppusuoralla. Viimeksi Jokimaa tekee tähtiä -karsinnassa ruuna starttasi takarivistä ja matkasi 4. ulkona, mistä hyökkäsi kolmannelle radalle 1000 metriä ennen maalia. Hannu Torvisen ajokki runnoi kirikierroksen ilman vetoapua 14,9-vauhdilla ja oli oikein hyvä kolmas. Nyt hyvistä lähtöasemista ei tarvitse tehdä yhtä pitkää kiriä ja juoksun onnistuessa Mark Moren pitää pärjätä. Kyseessä on hyvä avaaja, joten keulajuoksukaan ei yllättäisi.

Haastaja: 5 Proud of the Queen vakuutti Lappeessa tätä helpommassa tehtävässä. Se ei pystynyt puolustamaan sisäradalta piikkipaikkaa, mutta haki keulat 13,5-vauhtisen avauksen päätteeksi. Lopussa tamma oli omaa luokkaansa ja voitti selvästi, lopettaen 12-vauhtia. Ossi Nurmosen suojatti vaikuttaa terävöityneen syksyllä ilmojen viilettyä.

Yllättäjät: 6 Illusion Luxi oli toissa kerralla Amazing Warriorin voittamassa Derby-sarjassa ihan hyvä 4. sisältä. Kiritilaa tuli myöhään ja voimia saattoi jäädä talteenkin. Viimeksi Jokimaalla Illusion Luxi ei ollut erikoinen 2. ulkoa, mutta varsinkaan näin syysaikaan hevosia ei kannata tuomita yhden heikomman juoksun perusteella. Kykyjä 4-vuotiaalla on korkealle. 2 Sahara Maldonado on luokkavarsa, joka muistetaan muun muassa Graceful Swampin voittaman Hambon kolmosena heinäkuulta. Viimeksi saman hirmun voittamassa Kriteriumin karsinnassa Sahara Maldonado ei ollut parhaimmillaan, mutta matkalla oli epäonneakin ja nyt orin pitäisi olla taas parempi. 1 Leyla Nova on selvästi riviään paremmassa kunnossa, mutta vastus pelottaa. Viimeksi Kouvolassa tamma joutui peruuttelemaan alussa tosi kauas kärjestä ja matkasi lopulta 5. sisällä, mistä spurttasi tilaa saatuaan loppusuoran kovaa. Kuopiossa loppukaarteessa kolmannelta radalta tulleeseen laukkaan meni varmaankin kakkostila Big Chipin jälkeen.

Juoksunkulku: Mark More ja Proud of the Queen iskevät yhteen heti kiihdytyksessä. Mark More avasi toissa kerralla Kouvolassa sen verran herkän näköisesti kahtatoista sisäradalta, että uskomme sen pystyvän torjumaan kovimman haastajansa kiihdytyksessä ja hakevan keulat.

Pelijakauma: Mark More (40%) on sopivasti pelattuna suosikkina varma-ainesta. Jos ruunaa varmistelee, Sahara Maldonado (7%) on paras haku potintekijäksi.