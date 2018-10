Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 24.10.2018

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelisuositus

Vermon viidennen lähdön suosikkipoimitaan ensimmäisenä ostoskoriin kertoimella 3,50. IS Ravien arvio hevosen voiton todennäköisyydeksi on 33 prosenttia, joka on kertoimeksi muutettuna 3,12.Myös suomenhevoskohteen pelatuin hevonenpääsee pelisuositukseen. Viime kilpailujaan kevyemmän vastuksen kohtaavan ruunan oikea kerroin on käsityksemme mukaan 2,2. Sitä pääsee pelaamaan Veikkaukselle lukemalla 2,4.Toto65-pankin Jamie Hynemanin päähaastajaon seitsemännessä kohteessa illan paras tarjous pienen panoksen vetoihin kertoimella 9,0. Kerroinrajamme viimeksi sairauden takia flopanneelle hevoselle on 7,7.Ellei usko T65-varmamme Hill Yesin voittoon, kakkossuosikistasaatava kerroin 6,0 on ihan hyvä. Haastaja on pelattavissa jo kertoimella 5,3.Krampus 3,5**Pyörylän Paroni 2,4*One Break Broline 9,0**Stonecapes Poe 6,0*Veikkaus sulkee illan ravikohteet ennen ravien alkua kello 18.00. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.