Ravivihjeet

Ravivihje: Kaviovakio Vermo 24.10.2018

1: 1 Sähköäijä – X Liipan Toivo – 2 Virmaan Into

2: 1 Amour Amiko – X Vigilant Stride – 2 Stormy Vice

3: 1 Angel Raziel – X Fox Lover – 2 He Is Felix

4: 1 Krampus – X Daddy Boy – 2 Builder’s Diamond

5: 1 Pyörylän Paroni – X A.T. Veeti – 2 Tee Wee Paroni

6: 1 Jamie Hyneman – X One Break Broline – 2 Axel Foley

7: 1 Edward Ale – X Workout Wonder – 2 Grant Boko

8: 1 Hill Yes – X Stonecapes Poe – 2 Leon Coger

Pelisuositus

IS Ravit ei ota kantaa Toto65-pelin ulkopuolisissa melko pyöreissä kaviovakiokohteissa. Molemmat pelataan varman päälle läpilyönnillä. Hyvä ikäluokkahevonen Sähköäijä on avauksessa lähimpänä menestystä, vaikka starttaa kahdelta takamatkalta.Vaihtoehtoina on pelata joko Solvallassa nappireissulla kovan tuloksen painellut Amour Amiko varmaksi tai ottaa kaikki merkit käyttöön.Jos lahjakas Fox Lover olisi huipputasollaan, vastustajat eivät näkisi siitä kuin kavionjäljet. Viimeksi väärillä varusteilla kilpaillut 3-vuotias on hyvien treeniotteiden perusteella ravivakion luottohevosia.Krampus on myös ehdokas varmaksi, mutta loppumatkojen laukat viime kilpailuissa ajavat varmistamaan ruunan. Hevosen fyysinen kunto on edelleen kova epäonnistumisista huolimatta.Pyörylän Paroni on lähellä keulavoittoa, mutta sisukas A.T. Veeti ja nousuvireinen Tee Wee Paroni eivät päästä suosikkia helpolla.Varmistimme keskiviikon pankin Jamie Hynemanin T65-pelissä, ja saman peliliikkeen teemme myös kaviossa kunnollisen potin kiilto silmissä. One Break Brolinen kyvyt eivät ole yhtään supersuosikkia vähäisemmät.Keulapaikasta otteleva Grant Boko on haastajana kolmikon kiehtovin merkki. Se teki viimeksi vastaavassa lähdössä sitkeän juoksun kuolemanpaikalta.Oikein lupaavalla kirillä Suomen uransa avannut Hill Yes on IS Ravien T65-varma, ja kelpaa mainiosti tukipilariksi kaikissa muissakin pelimuodoissa.1: 1X22: 1X23: X4: 1X25: 1X26: 1X7: 28: 1Yhteensä 162 riviä x panos 0,10 euroa = pelin hinta 16,20 euroa.Kaviovakio ratkeaa Vermon lähdöissä 3–10. Peliaika päättyy keskiviikkona kello 18.48.