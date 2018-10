Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 24.10.2018 – jättipottikierros

Suosikki: 1 Bankrobber lähti viimeksi nimensä mukaisesti ja tempaisi muuhun porukkaan hetkessä reilun kaulan. Peter Arnqvistin 3-vuotias ei luopunut myöhemminkään paikastaan ja hallitsi 13,8-lopetuksella varmasti perille. Yhteen starttiin ei tietysti pidä, varsinkaan rutinoimattomien hevosten kohdalla, liikaa tuijottaa, mutta viime suorituksen toistaessaan Christoffer Erikssonin ajaman ruunan on oltava kyllä varsin lähellä voittoa tässäkin. Peliprosentit ovat toistaiseksi varsin maltilliset, joten vaikealla kierroksella Bankrobber jää varmaksi. Lähdönuusintoja ei toivota, viime startin perusteella ne tuskin parantaisivat virkeän ruunan voittosaumoja.



Haastajat ja yllättäjät: 14 Celante C.R. on jättänyt positiivisen vaikutelman ja omaa ns. hyvän hevosen leiman, vaikka voittoja on vasta yksi. Kalmarin täysosuma tuli keulasta, eikä viime suoritustakaan samalta paikalta voi moittia, vaikka kaksi tulikin lopussa edelle. Asetelmat takamatkan takarivissä ovat tietysti nyt hankalat. 11 Stand By Ken voitti viimeksi 2. sisältä lopulta hallitusti kun keulahevonen laukkasi edestä viimeisellä takasuoralla. Kelpo suorituksia Johan Untersteinerin valmennettava on tehnyt muutenkin, Kalmarin kisassa se ei tosin pysynyt Zelante C.R.:n selässä maaliin asti. 7 M.T.Nordic Spirit on keräillyt kärjen tuntumasta nipun totosijoja, mutta ehkä jotain on otteista jäänyt vielä puuttumaan. Juoksusta voi tietysti muotoutua suotuisa tässäkin, varsinkin jos paalu harvenee laukkojen muodossa. 3 Ottens Filosof aloitti mukavalla keulavoitolla, eikä ollut huono seuraavallakaan kerralla. Tingsrydissä oli raviongelmia, ja sen jälkeen se joutui toimivuusongelmien takia koelähtöönkin. Startin onnistuessa ei ulkona kuvioista. 15 Elcamino Dimanche on ottanut kolmessa viime startissa alkulaukan, mutta takarivistä edellytykset ravilla lähtemiseen lienevät varsin hyvät. Otteet ovat muuten olleet lupaavia. 5 Dempsey Cloc oli tallin mukaan viimeksi Tanskan Kriterium-karsinnassa kipeä, mutta esiintyi positiivisesti aiemmin. Keulasta voittonsa ottanut 2 Brottarn pääsee hyvin liikkeelle ja voi saada mukavan reissun. 4 Quickstep Sox voitti viimeksi keulasta oikein helposti, mutta lähtölaukkoja on tullut aikaisemmin, eikä nelosrata välttämättä ole siihen nähden kovin hyvä paikka. 6 Towbar voitti toissa kerralla keulasta ja sinnitteli viimeksi johtavan rinnalta asiallisesti. Sekin pääsee hyvin liikkeelle.



Juoksunkulku: Viime startin perusteella Bankrobberilta on vaikea napata johtopaikkaa, vaikka myös Brottarn ja Towbar ovat osoittaneet lähtönopeutta.



Pelijakauma: Bankrobber (34%) on ainakin vielä varsin pelikelpoinen. Stand By Ken (21%) ja Quickstep Sox (10%) ovat saaneet liikaa kannatusta. Yllättäjistä Ottens Filosof (1%) on peliosuuteensa nähden edullisin.



Ranking: A) 1 B) 14, 11, 7, 3, 15, 5, 2, 4, 6 C) 10, 13, 9 D) 8, 12